Pljusak, grmljavina i ponešto sunca: Izdali meteoalarm za dio zemlje, evo kakav će biti vikend

Sunčano i promjenjivo vrijeme očekuje nas, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, za kraj radnog tjedna. Mjestimice malo kiše uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u Dalmaciji gdje će još u noći i ujutro lokalno, prema južnim otocima, biti izraženijih pljuskova s grmljavinom.

Pokretanje videa... 03:28 Poplava u Italiji | Video: 24sata/reuters

- Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, poslijepodne malo slabi, a u Dalmaciji prolazno sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu većinom između 15 i 20 °C. Najviša dnevna od 21 do 25 °C, malo niža u gorskoj Hrvatskoj - naveli su.

Narančasti alarm izdan je za područje Velebita, dok su Istra i ostatak Jadrana u žutome.

Foto: DHMZ

Europu su pogodile jake poplave. Poginulo je ukupno 16 ljudi, tisuće su ostale bez svojih domova. Šteta se broji u stotinama milijuna eura. Ciklona Boris i dalje prijeti Hrvatskoj, najviše opasnost zbog Dunava.

- Imamo karte rizika i opasnosti od poplava. Sigurno da je ovaj jedan od pet najvećih u povijesti. Ovo se može usporediti s 2013., oko pola metra manje, zbog čega će nama biti nešto lakše obraniti se. Ali, tu smo svi mi koji se borimo protiv toga i na vrijeme smo reagirali. Neumorno se radilo prije, radit će se i sad, dan i noć. To će trajati oko sedam dana 0-24. Do sutra će se složiti obrana u Vukovaru, a do nedjelje planiramo završiti sve aktivnosti pa da se od ponedjeljka koncentriramo samo na interventne aktivnosti. Sad je više od 300 ljudi na terenu, a poslano je više od 10.000 vreća. U zalihama ćemo imati oko 100.000 vreća, ukupno ih imamo milijun i pol - istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u 'Pregledu dana' na N1.

Isatknuo je i da nikakvog materijala ne nedostaje, kao ni ljudstva. Dakle, Hrvatska je spremna, bez obzira na povećani rizik.

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Za vikend prognoziraju sunčano vrijeme u većini zemlje. Nakon kišnog četvrtka i oblačnog petka, zasjat će sunce. Temperature će rasti do 26 stupnjeva Celzijusa.

Prognoza po gradovima u idućih sedam dana