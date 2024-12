Pljuskovi, grmljavina i snijeg: Na Jadranu olujni vjetar

DHMZ je objavio kako će u srijedu biti pretežno oblačno mjestimice s oborinom, osobito na Jadranu. U Dalmaciji ponegdje pljuskovi i grmljavina, a u Gorskoj Hrvatskoj malo susnježice ili snijega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a na krajnjem jugu zemlje jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom bez izraženog dnevnog hoda većinom od 2 do 6 °C. Na Jadranu uglavnom između 10 i 15 °C.

U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno. Uglavnom u prvom dijelu dana u Slavoniji i na jugu Dalmacije mjestimice kiša, a u Gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg. Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu jaka, podno Velebita i olujna bura. Minimalna temperatura zraka od -2 do 3, a na Jadranu od 5 do 10 °C. Maksimalna većinom od 2 do 6, a na Jadranu između 10 i 13 °C.

DHMZ je za srijedu izdao crveni alarm za Velebitski kanal te narančasti za Kvarner i žuti za obalu zbog jakog i olujnog vjetra. Za četvrtak su izdali crveni meteoalram za Velebitski kanal i Kvarner te narančasti za sjevernu Dalmaciju i žuti za ostale regije uz more zbog snažnog vjetra.

