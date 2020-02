Plutao godinama: Oluja Dennis na obalu donijela 'brod duhova'

Tanker MV Alta plutao je oceanima više od godinu dana, napušten od svoje posade i da proteklog vikenda oluja Dennis nije poharala Veliku Britaniju pitanje je bi li ikad našao svoju luku. Njegovom putovanju došao je kraj u nedjelju, kada ga je oluja Dennis donijela na obalu Irske, točnije blizu malog ribarskog mjesta Ballycotton.

Tanker je sagrađen 1976. godine, plovio je pod zastavom Tanzanije, a 2017. promijenio je vlasnika. U rujnu 2018. godine brod se nekih 2.000 kilometara od Bermuda pokvario, a posada, koja nije bila u stanju riješiti kvar, zvala je pomoć i prebačeni su na kopno, u Portoriko.

Obalna straža obavijestila je vlasnika da mora odvesti brod, što je i napravljeno, pa je brod završio u Gvajani, ali tamo je otet i o njegovoj se sudbini ništa nije znalo sve do kolovoza 2019., kada je primijećen usred Atlantika. Brod je bio opustošen i nikoga na njemu nije bilo. Plutao je bez posade, ali osim što je primijećen, ništa se u vezi njega nije poduzelo.

Pretpostavlja se da je nastavio dalje plutati i da je od obala Afrike došao do Španjolske, pa sve do Irske. Do danas je misterij kako je brod plutao više od godinu dana, a da ga nitko nije preuzeo niti se njegov vlasnik javio i išao ga tražiti.

Two days ago @hmsprotector discovered this apparently abandoned Merchant Vessel whilst mid-Atlantic. We closed the vessel to make contact and offer our assistance, but no one replied! Whilst investigations continue we’re unable to give you more detail on this strange event.🌊🚢🇬🇧 pic.twitter.com/x29sB5IF06