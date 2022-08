Po novom prijedlogu zakona studenti i učenici moći će godišnje zaraditi 24.000 kuna

Ministarstvo financija u javnu je raspravu pustilo izmjene Zakona o porezu na dohodak prema kojima će uzdržavani članovi obitelji za koje se poreznim obveznicima uvećava osobni odbitak, umjesto sadašnjih 15.000 kuna, godišnje moći zaraditi do 24.000 kuna, piše subotnji Večernji list.

Ministarstvo u prijedlogu napominje kako se ova izmjena odnosi prije svega na učenike i studente, čija je minimalna satnica uvećana potkraj prošle godine na 29 kuna i 30 lipa, u skladu s rastom minimalne plaće, no prag prihoda do kojega su njihovi roditelji i skrbnici imali pravo na uvećan osobni odbitak na ime njihova uzdržavanja do ovih je izmjena ostao na razini na koju je postavljen još 2017. godine.

Na to su u više navrata upozoravale studentske udruge, a predstavnike studenata u lipnju je, nakon pokretanja peticije, koju je potpisalo više od 12.000 studenata, primio i bivši ministar financija Zdravko Marić, koji im je obećao ovakve zakonske izmjene.

Novi ministar Marko Primorac sada je ispoštovao obećano, pri čemu se u prijedlogu podsjeća da se pod utjecajem kretanja na tržištu rada povećala i cijena rada, pa i onog studentskog.

Ističe se da će predložene izmjene omogućiti bolji standard ne samo studentima nego i svim fizičkim osobama, uzdržavanim članovima i njihovim uzdržavateljima, jer će se povećati raspoloživ dohodak u nekom kućanstvu. No, Ministarstvo ne skriva ni kako dio motivacije leži u manjku radne snage u turizmu i drugim djelatnostima.

- Budući da je unazad nekoliko godina uočena potreba za radnicima na domaćem tržištu rada osobito u djelatnostima vezanima za turizam u vrijeme turističke sezone, kroz rad studenata privremeno i djelomično bi se riješio taj sve izraženiji problem. Većim angažmanom studenata u sezonskim poslovima u turizmu smanjila bi se potreba za stranom radnom snagom - navodi se u prijedlogu.

A to znači da je Ministarstvo napokon poslušalo i apele poslodavaca u turizmu, koji su još uoči sezone, koja bi, prema procjenama turističkih vlasti, mogla oboriti rekorde iz 2019. godine, upozoravali da bi im moglo nedostajati čak 15.000 radnika.

Pritom treba spomenuti da će do stupanja na snagu ovog zakona proći još mjeseci jer ga tek trebaju potvrditi Vlada i Sabor, a zastupnici su na ljetnoj stanci do rujna.

Međutim, bivši ministar Marić u lipnju je najavio da će se ove izmjene primjenjivati i na studentske zarade tijekom cijele 2022. godine, što znači da će roditelji studenata koji sada rade u sezoni u veljači, kada se bude svodila porezna godina, moći računati na puni odbitak za svoje dijete koje zaradi do 24.000 kuna, piše novinarka Večernjeg lista Iva Boban Valečić.

