Kad modele na plakatima zamijene prosječna lica, građani znaju da je vrijeme izbora. Poruke koje odašilju obično su teme za zbijanje šala na kavama, no čini se da su ovog puta i to veselje ukrali građanima.

U pretkampanju ulaze bezidejno, mlako, kao da mole građane da ih ne zaokruže...

- Kampanja još nije službeno počela, ali u pretkampanju štreberski. Ponavljaju sve viđeno. Atmosfera vlada u javnosti kao da nemamo lokalne izbore nego izbore za parlament ali podijeljene na 576 jedinica, kaže nam politički analitičar Žarko Puhovski. Kao najveći problem u ovoj političkoj borbi koja je tek na pomolu vidi podijeljenost kandidata na ‘lijeve’ i ‘desne’.

- Umjesto karaktera trebali bi isticati lokalne probleme koje misle rješavati kao što su kanalizacija, ceste i slični problemi.

'Kandidati ne poznaju Zagreb'

Svi oni tvrde da se bave time no kampanju svode na nacionalnu i svjetonazorsku razinu, na podjele između lijevih i desnih. Istraživanja su pokazala da su u tom pogledu podijeljenu 50 naspram 50 što znači da igraju mrtvu trku. Nikako da shvate da se ‘desni’ kandidati trebaju boriti s ‘desnim’ kandidatima za glasove, a ne s ‘lijevima’ - kaže nam Puhovski.

Na pitanje poručuju li time da su se već u startu predali i spremaju se za drugi krug izbora kaže: “Točno to. Primjerice kandidat stranke Možemo i SDP-ov Joško Klisović koji kandidira za gradonačelnika Zagreba uopće se ne diraju. Ne nadmeću se. Ništa se tu ne događa. Ista je stvar s kandidatom HDZ-a i recimo Vesnom Škare Ožbolt. To je besmisleno sa stajališta lokalnih izbora.”

Umjesto da kandidati razmišljaju kako će njihove poruke imati odjeka na lokalnoj razini, njihove oči uprte su u središnjice političkih stranaka.

- S ovime što rade poručuju da su spremni za drugi krug. Razroki su jer stalno gledaju kako će ono što rade i govore izgledati u očima šefova u Zagrebu - dodaje Puhovski.

Jelena Pavičić Vukičević, kandidatkinja stranke Bandić Milan 365 – stranka rada i solidarnosti, koja trenutno obnaša funkciju gradonačelnice Zagreba s plakata poručuje da je ‘odvažna i svoja’. To neizbježno podsjeća na kampanju Zorana Milanovića dok se borio za mjesto predsjednika države. Puhovski kaže da ono što prolazi Milanoviću ne znači da će proći nekome drugome.

A Milanović je tada s plakata poručivao: “ Predsjednik s karakterom; Normalno – zauzimam stav, a ne ogradu Bijele kuće; Normalno: živjeti od rada, a ne od zastare; U zatvor s lopovima, a ne kolačima...”

Tomaševića vidi u toj fotelji

- Svi se vode američkom frazom “ništa na uspijeva kao uspjeh” pa misle ako je to uspjelo Milanoviću da može tako i njima. Zaboravljaju da je kontekst strašno važan. Ono što je u Zagrebu uspjelo ne znači da će polučiti uspjeh u Splitu, Dubrovniku, Vukovaru...i obrnuto - kaže Puhovski. Kao još jedan od glavnih problema kampanje vidi činjenicu da su političari svoj posao prepustili ‘pr-ovcima’.

- Izgubila se definicija između PR-a (Odnosi s javnošću) i politike. Dogodilo se da politiku na lokalnim izborima vode pr-ovci umjesto političari, a oni u tom području nisu profesionalci pa bauljaju iz greške u grešku. Rade sve krivo jer lokalna politika su lokalni problemi, a ne doskočice - smatra Puhovski. Od ozbiljnih kandidata za grad Zagreb vidi Tomislava Tomaševića iz Možemo.

- Za njega sam prvi rekao, dok je još pokojni gradonačelnik Milan Badić bio živ, da jedini može konkurirati za to mjesto. Tomašević jedini poznaje Zagreb, a upravo su na tom testu svi dosadašnji Bandićevi konkurenti padali kada bi se s njime suočili. Druga koja možda ne poznaje toliko zagrebačke ulice, ali poznaje kako funkcionira gradski aparat je Jelena Pavičić Vukičević. Ostalo su sve amaterski Zagrepčani koji Zagreb znaju tek po razvikanim trgovima poput Britanca, Kvatrića i slično - smatra Puhovski. PO njemu dakle, za glavni grad ne postoji ‘treći’ ozbiljan konkurent. Dio ostalih kandidata padaju na testu općih pitanja u gradu. Recimo Davor Filipović (HDZ) ni za promo spot nije naučio zbog čega u Zagrebu ne vozi tramvaj 10.

- To što se ne voze tramvajem ne znači da to ne bi trebali znati kada žele biti gradonačelnici ovoga grada - kaže analitičar. Ne vjeruje da će Pavičić Vukičević dobiti izbore, no vjeruje da će imati važnu ulogu...

- Pavičić se neprijateljski odnosio prema ‘Bandićevim’ ljudima. Pokušava pokazati da sama nije samo Bandićeva sjena no time pokazuje zapravo da neke stvari nisu sasvim čiste u gradu. Ne vjerujem da će osvojiti ove izbore no vjerujem da će dobiti priliku da bude jaka u Zagrebačkoj skupštini što nije mala stvar. Koliko su kandidati za gradonačelnike ‘jaki’ pokazat će na izboru dogradonačelnika.