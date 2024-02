Pobačaj košta pola minimalne hrvatske plaće, svaka bolnica odlučuje koliko će ga naplatiti

U Hrvatskoj pobačaj na zahtjev žene u prosjeku košta oko 300 eura, no cijene mu se kreću od 118 do 420 eura, ovisno o vrsti zahvata i o bolnici. Kolika će cijena biti, bolnice odlučuju same, pa je u nekima od njih cijena pobačaja tabletama jednaka cijeni kirurškog zahvata, a cijene istog zahvata značajno se razlikuju po bolnicama. U Puli je, primjerice, cijena medikamentoznog pobačaja (tabletama) 118 eura, u Rijeci u prosjeku 222 eura, u Šibeniku prosječno 372 eura, na Svetom Duhu u Zagrebu, primjerice, pobačaj tabletama košta 330 eura. Kirurški, klasični pobačaj, u KBC-u Split u prosjeku košta 240 eura, u Rijeci prosječno 420, u Karlovcu oba koštaju 270 eura. U nekim bolnicama pobačaj na zahtjev ženama nije dostupan zbog priziva savjesti liječnika.