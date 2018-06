Pobjeda: Policajci se u službu mogu primati ako su tetovirani

#ink #smile #instalove #instalike #police #officer #cop #anerica #uaa #england #uk #gibraltar #dog #k9 #gun #thinblueline #sheriff #patrols #car #van #blues #sirens #bluesandtwos #servingourcommunity

A post shared by Tattooed Cops (@tattooedcops) on May 31, 2016 at 5:04pm PDT