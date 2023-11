Pobjeda radikalnog desničara Europi daje znak za uzbunu

Nizozemski izbori jedna su od zadnjih opomena Europi. Ne promijeni li se nešto, Europska unija srlja u rasulo. Pobjeda radikalnog desničara Geerta Wildersa u tradicionalno centrističkoj zemlji znak je za uzbunu. Wilders namjerava raspisati referendum za izlazak Nizozemske iz Unije. Iskustvo Brexita nije bilo korisno. Izlazak Britanije iz Unije nekolicina je demagoga (Boris Johnson i Nigel Farage prije svih) reklamirala masnim lažima: smanjit će se migracijski pritisak, povećati proračun, ostvariti blagostanje... Ništa od toga nije bila istina: Britanija bi se danas trčećim korakom vratila u Uniju, kad im to ne bi bilo ispod časti. Sličnu retoriku koristi i Wilders. On se obraća prije svih onim Nizozemcima koji se plaše ilegalnih useljenika. Ali rješenje tog problema ne leži u izlasku Nizozemske iz EU, nego u promjeni niza politika. U prvom redu, Zapad, koji je destabilizirao Srednji i Bliski istok, umjesto politike sile mora prijeći na politiku traženja dugoročnih mirovnih rješenja. Zapadne politike azila i socijalne politike izrazito pogoduju migracijama. To je, uz ostalo, i odraz potražnje za radnom snagom, a ne samo humanizma. Bruxelles i o tome treba povesti ozbiljnu raspravu. Unija bi se, sa svojih 500 milijuna ljudi, trebala emancipirati od američke hegemonije - ovako je ekonomski div, ali politički patuljak.