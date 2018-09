Pobjegla sa stricem, otac ih je našao u Crnoj Gori i pretukao

Jasminu S. (19) je, sumnjaju njezini roditelji, pobjegla sa svojim stricom Miroljubom Šćepovićem (50) koji je bivši svećenik. Djevojka živi u gradiću Mrčajevci u Srbiji, a nju i Miroljuba je njezin otac Perica (43) u nedjelju pronašao u Podgorici. Otac je ubrzo uhićen jer se potukao s Miroljubom.

Jasmina nije došla kući 2. rujna, a njena majka Zorica je iste noći policiji prijavila nestanak. Miroljub je ranije imao dva braka, a kako piše Alo, u selu Grivac kod Knića je prvi puta obljubio jednu maloljetnu djevojku. Tada su ga mještani pretukli i intervenirala je policija.

U Miroljubovoj kući su policajci tada našli automatsku pušku u dječjem krevetiću. Miroljub je nastavio sa skandalima i zaveo je Jasminu te je s njom pod još nerazjašnjenim okolnostima pobjegao u Crnu Goru.

Upućeni u cijeli slučaj kažu kako je očito da je Miroljub manipulirao djevojkom jer je ona odjednom promijenila ponašanje prema obitelji i prijateljima. Počela je majku optuživati za zlostavljanje. No mještani kažu da to nije istina. Kažu da obitelj ima četiri kćeri i da roditelji rade sve kako kako bi one imale lijepo odrastanje i bezbrižan život.