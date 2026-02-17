Ministarstvo poljoprivrede organiziralo je zatvorenu tribinu o gradnji pogona. Građani su još sigurniji da ne žele postrojenje, gradonačelnik Orlić drži se stava da se prostorni plan ne može mijenjati za tvrtku
PET SATI RASPRAVE PLUS+
Pobuna protiv pilićare u Sisku: Gradonačelnik protiv, Vlajčić poziva na kavu prije prosvjeda
Čitanje članka: 6 min
Premium Chicken Company, povezana s ukrajinskim poslovnjakom Andrijem Matiukhom, u Sisku gradi središnji pogon za preradu pilića. Bivša gradonačelnica Kristina Ikić Baniček i Gradsko vijeće dali su javnu potporu projektu, unatoč protivljenju stanovnika Siska, a potporu imaju i od Sisačko-moslavačke županije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku