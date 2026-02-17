Obavijesti

Pobuna protiv pilićare u Sisku: Gradonačelnik protiv, Vlajčić poziva na kavu prije prosvjeda

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 6 min
Pobuna protiv pilićare u Sisku: Gradonačelnik protiv, Vlajčić poziva na kavu prije prosvjeda

Ministarstvo poljoprivrede organiziralo je zatvorenu tribinu o gradnji pogona. Građani su još sigurniji da ne žele postrojenje, gradonačelnik Orlić drži se stava da se prostorni plan ne može mijenjati za tvrtku

Premium Chicken Company, povezana s ukrajinskim poslovnjakom Andrijem Matiukhom, u Sisku gradi središnji pogon za preradu pilića. Bivša gradonačelnica Kristina Ikić Baniček i Gradsko vijeće dali su javnu potporu projektu, unatoč protivljenju stanovnika Siska, a potporu imaju i od Sisačko-moslavačke županije.

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

