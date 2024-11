Pobuna roditelja: 'Vrtić nam netransparentno podiže cijene'; Ravnateljica: Sve smo objasnili

Nećemo se očitovati. Roditeljima smo sve objasnili, a onima koji žele odgovore na bilo koja pitanja naša su vrata otvorena. Savjest nam je mirna i čista, kazala nam je kratko u telefonskom razgovoru Marija Mutić, ravnateljica privatnog vrtića Osmijeh iz Samobora. Roditelji 150 djece spomenutog vrtića, s centralom u Samoboru i podružnicom u Svetoj Nedelji, prozivaju upravu vrtića za samovolju zbog povećanja cijena. Zbog pomanjkanja mjesta u gradskim vrtićima dio roditelja primoran je upisati djecu u privatne vrtiće. Gradovi Samobor i Sveta Nedelja nedavno su povisili iznose subvencija privatnim vrtićima zbog rasta ekonomske cijene boravka djece s 387 na 590 eura. Roditelji su očekivali nižu cijenu od one koju plaćaju, ali do toga nije došlo, pa su se odlučili na bojkot.

- Vrtić netransparentno podiže cijene, bez prethodne obavijesti roditeljima i bez aneksa ugovora. Nisu nas obavijestili ni o podizanju subvencije gradova ni o promjeni ekonomske cijene. Uprava vrtića uvijek realizira poskupljenja u razdoblju u kojem završe upisi u drugim vrtićima i kada djecu više ne možemo nikamo prebaciti. Dovedeni smo pred gotov čin i sad se već pomalo osjećamo kao taoci uprave vrtića - kažu roditelji, piše Jutarnji list. Umjesto pune mjesečne cijene od 160 eura u Sv. Nedelji i 190 eura u Samoboru, vrtiću plaćaju nižu cijenu, odnosno doplaćuju razliku od povećanih subvencija do stare ekonomske cijene, jer ih vrtić, kako tvrde, o povećanju pune cijene nije obavijestio. Uprava se nedavno pismeno obratila roditeljima navodeći da ne mogu umanjiti iznose roditeljskih uplata jer su prisiljeni pratiti povećanje plaća djelatnicima u gradskim vrtićima. Navode da vrtić ostaje u minusu od 130 eura po djetetu do nove ekonomske cijene potrebne za normalno funkcioniranje.

- Ekonomska cijena do 30. rujna iznosila je 389,27 eura, no ukupan prihod s popustima na 150 djece iznosio je oko 54.000 eura. Plaće radnika za to su razdoblje iznosile oko 44.000 eura, što znači da je vrtiću na raspolaganju ostalo oko 10.000 eura za ostale troškove, koji su neusporedivo veći - napisali su iz uprave roditeljima, što ih je dodatno razljutilo.

Roditelji iznose stav kako smisao subvencija gradova nije taj da bi se olakšalo vrtićima nego i roditeljima, pa traže od uprave da ih prestane svojatati. Pitaju se i ima li ikakve kontrole nad privatnim vrtićima te trošenjem sredstava koja dobivaju od gradova. Roditelji su najavili i inspekcijski nadzor, a spremni su i na ozbiljnije metode bojkota. Poručuju: Nismo vreća bez dna. 