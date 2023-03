Pobuna učitelja u školama zbog cjelodnevne nastave: 'Prijedlog je loš, nismo mi odgojitelji...'

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Učitelji razredne nastave pokrenuli su peticiju za izmjenu prijedloga cjelodnevne nastave. Nezadovoljni su i roditelji koji ne žele da su djeca svaki dan do 17 sati u školi. No to ipak neće biti obavezno

Da se još sto puta rodim, ponovno bih bila učiteljica, ali što je previše, previše je, govori nam Anamarija Radovanović, učiteljica razredne nastave, izvrsna savjetnica koja predaje u OŠ "Ante Cunjać-Pinjac" u Žrnovu na otoku Korčuli. Ona je tek jedna od mnogih učiteljica, ali i drugih prosvjetnih djelatnika koje je predloženi projekt cjelodnevne nastave, blago rečeno, razočarao.