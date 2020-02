Počastila suradnike: 'Pjevalo se, Kolinda voli ljude i život'

Riječ je privatnom okupljanju za privatne novce u skromnom objektu. Jakov i bivša predsjednica nisu htjeli zadnje sate mandata provesti sami u kući. Pjevalo se i pjevat će se - rekao je sugovornik blizak Kolindi Grabar Kitarović koja se, kako kaže naš sugovornik, htjela oprostiti sa svojim bliskim suradnicima.

U cateringu Kvatrić zabavljalo se, kako saznajemo, do ponoći, nakon toga svatko je otišao svojoj kući. Svirao je domaći bend, a bivša predsjednica bila je dobro raspoložena.

- Zašto nitko nije vodio brigu gdje Milanović slavi svoju inaguraciju - pita se naš sugovornik te dodaje da je Kolinda Grabar Kitarović bila povezana sa svojim suradnicima te da im se htjela zahvaliti.

Inače, to je stil Kolinde Grabar Kitarović koja je izuzetno galantna prema svojim suradnicima. Tako je, kada je napuštala svaku od funkcija počastila svoje ljude na večeri, i to od osiguranja do savjetnika. Slično je bilo u Bruxellesu nakon što je postala predsjednica.

- Kolinda Grabar Kitarović voli ljude i život. Ovo nije prvi put da se na takav način želi odužiti svojim ljudima. Ali to u Kvatriću bilo je privatno okupljanje za privatne novce - rekao je sugovornik blizak bivšoj predsjednici.

Tema: Hrvatska