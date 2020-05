'Napuštamo HDZ, oni su izdali Vukovar, osnivamo stranku!'

Konferenciju Ivana Penave pratite uživo:

Vukovar: Izlazi li Ivan Penava iz HDZ-a? Reporter: Danijela Mikola

Očekivano, Ivan Penava na konferenciji je najavio izlazak iz HDZ-a.

- S današnjim datumom iz HDZ-a istupaju predsjednik gradskog odbora, svi zamjenici odbora, predsjednik gradskog vijeća, svi vijećnici, svi predsjednici temeljnih organizacija, rečeno je na početku konferencije.

- Moram reći da je ovo za nas težak i emotivan ternutak. Napuštamo HDZ, to je svima jasno, i to nam nije drago. Mrzimo činjenicu da smo bili prisiljeni to učiniti. Hvala svima koji su stali uz mene, svima onima koji su nam vjerovali u cijeloj državi i molim ih za razumijevanje i da pročitaju što nam je težnja. Stojimo čvrsto iza stavova, a onaj dio koji to neće moći razumjeti, njih molim za oprost. Sve što činimo, činimo iz ispravnih razloga, rekao je Penava.

- HDZ je okrenuo leđa Vukovaru, rekao je Penava.

- HDZ je prevario Vukovar. Mi krećemo svojim putem, jer ovo je ipak gard heroja i mi moramo ostati uspravnima zbog njih i generacije koje trebaju doći. Okrenuli su nam leđa, a još su tražili od nas da te teme pustimo i prepustimo zaboravu.

- Tri su razloga zašto izlazimo iz stranke. Prvi je neprocesuiranje ratnih zločina. Za jedan razorenj grad, nitko u ovoj državi nije odgovarao. Drugi razlog je gospodarski. Ovaj grad koristi se samo za marketinške svrhe. Treći je razlog popis stanovništva.

- Još jednom je u političkoj trgovini između HDZ-a i koalicijskih partnera izdan Vukovar. Jednom nevjerojatnom odredbom i dogovorom da manjinci popisuju manjince za što će teret tog dogovora ponovno snositi građani Vukovara. Još jednom je ustupak prema koalicijskom partneru stavljen ispred interesa RH, građana Vukovara, žrtve, a sve suprotno pijetetu, da ironija bude na maksimumu, isti petak kada je u Saboru donesen zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta, pao je dogovor da se u popis stanovništva ide po pravilima koja su unijela kaos u Vukovaru 2012. godine, trgovinu HDZ-a i SDSS-a

Osnivaju stranu, vjerojatno idu sa Škorom...

Penava kaže da će svi sada bivši HDZ-ovci ići u neovisnu stranku. a komentirao je moguću koaliciju s Domovinskim pokretom Miroslava Škore.

- Naći ćemo se vrlo vjerojatno na listi s Domovinskim pokretom. Sjetit ću vas teze koje provlačim godinama, da su neke vrijednosti izvan politike i stranačke stege. Vi ste imali prigodu vidjeti na primjeru rada Culeja da unutar HDZ-a postoje različita mišljenja. Nikad neću loše govoriti o HDZ-u. Držimo se isključivo programa i ciljeva. S gospodinom Škorom da, uvjeti naši su jasni, to je politika koja uvažava čovjeka i njegova prava, kaže Penava.