Počela sezona, a oni nasipavaju plažu. I to pred šefom Sabora! Iskreno sam se iznenadio i to mi je neshvatljivo. Bilo je puno djece i kupača. Mogli su to napraviti i na proljeće ili barem rano ujutro kad plaža nije puna, javio nam se iz Malinske šef Sabora Gordan Jandroković