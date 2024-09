Počeli izbori za češki Senat, moguća pobjeda populista

Drugi krug izbora za češki Senat počeo je u petak, a sve su oči uprte u populističku oporbu uz pitanje može li odnijeti pobjedu. U 22 izborne jedinice Češke Republike međusobno se natječu po dva kandidata. Samo je pet kandidata osiguralo apsolutnu većinu u prvom krugu prije tjedan dana i osiguralo si mjesto u gornjem domu parlamenta. Biračka mjesta otvorena su u petak poslijepodne. Građani mogu glasati do subote do 14 sati, nakon čega počinje prebrojavanje glasova. Rezultati se očekuju do ranih večernjih sati.

Svake dvije godine bira se trećina od 81 mjesta u Senatu. Senat, zajedno sa Zastupničkim domom, obavlja zakonodavnu ulogu i može blokirati ustavne promjene.

Jedan od fokusa ovih izbora jest može li populistička oporbena stranka ANO bivšeg premijera i milijardera Andreja Babiša ponoviti dobre rezultate s prošlotjednih regionalnih izbora.

ANO ima najviše kandidata u drugom krugu izbora.

U trenutačnom sazivu Senata jasnu većinu drže liberalno-konzervativne stranke vladajuće koalicije.