Počelo je prikupljanje potpisa za referendum '67 je previše'

Sindikalna inicijativa "67 je previše" u ponoć je na Trgu bana Jelačića počela prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma kako bi se spriječilo dizanje dobne granice za odlazak u mirovinu na 67 godina.

Diljem Hrvatske u iduća dva tjedna bit će otvoreno oko 300 štandova na kojima građani mogu dati svoj potpis za raspisivanje referenduma, a da bi do toga došlo bit će potrebno prikupiti oko 385.000 potpisa.

Prikupljanje potpisa do 11. svibnja organiziraju tri sindikalne središnjice - Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata, a glavni cilj je vraćanje granice za odlazak u punu mirovinu na 65 godina starosti.

U prikupljanje potpisa uključeno je 4000 aktivista, štandovi će se pomicati sukladno potrebama kako bi došli do što više građana, a sindikalni čelnici uvjereni su da će prikupiti i više potpisa nego je potrebno.

Štandovi će u Zagrebu uglavnom raditi od osam do 20 sati, a njihove lokacije moći će se naći na web stranici inicijative koja ima i svoju Facebook stranicu

Na njima će građani moći ispuniti upitnik formuliran u obliku prijedloga izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu početkom godine.

Sindikati traže da se granica za odlazak u starosnu mirovinu vrati na 65 godina, dob za stjecanje prava na prijevremenu mirovinu bude 60 godina, a penalizacija zbog prijevremene mirovine smanji s 0,3 na 0,2 posto.

Iako se zalažu za poticanje duljeg ostanka u svijetu rada, protive se kažnjavanju svih onih koji ne mogu ili ne žele raditi dulje od 65 godina.

Ujedno, traže dostojanstvenu mirovinu za one koji su prisiljeni svijet rada napustiti nekoliko godina ranije zato što ne mogu više raditi ili im društvo to ne omogućuje.

- Vjerujemo i znamo da Hrvatska može i mora omogućiti dostojanstvenu starost svojim građanima. Znamo da novaca za mirovine ima, samo što nisu pravedno raspoređeni. Znamo da ima boljih, važnijih i hitnijih rješenja za to kako poboljšati mirovinski sustav i učiniti ga pravednijim, poručuju iz sindikalne inicijative "67 je previše".

Sindikalisti ističu da su lani u tri navrata tražili dubinske analitičke podloge kako bi se znalo kojim smjerom mirovinska reforma treba ići, ali komunikacija s vlastima je izostala.

No, resorni ministar Marko Pavić preko medija je upozorio građane da će eventualna realizacija sindikalnih zahtjeva stajati državni proračun 45 milijardi kuna do 2040. godine, te će mirovine posljedično biti niže pet do sedam posto.