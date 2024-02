Počeo prosvjed zbog ubojstva Luke Bančića: 'On je dijete svih nas, nemojmo zatvarati oči!'

Splićani su u velikom broju pristigli ispred zgrade Županijskog suda. Ovdje je u 16 sati započeo prosvjed pod imenom 'Danas Luka, sutra ja'. Stravično ubojstvo mladog Splićanina je, između ostalog, pokazalo aljkavost pravosudnog sustava. Antu Rušića (31) tereta za obično ubojstvo za što bi mogao dobiti od pet do 20 godina zatvorske kazne.

- Ja osim Duje imam kćer od 22 godine, a to je mogla bit ona. Mislim da smo mi svi građani vlasnici naše zemlje, kakva god bila i mislim da mi svi svojom aktivnošću možemo nešto promijenit u ovoj zemlji. Posao koji radim, ako želim veću plaću moram je itekako zaradit. Dajemo sucima veće plaće, nikakav problem, izvolite odrađujte svoj posao. Nemojte da postupci traju 25 godina, to je duže od Lukinog života- započela je Dijana Aničić iz udruge Anđeli.

- Želim da se Lukin predmet i svi slični predmeti promptno rješavaju. Krivci se znaju, nemojmo zatvarat oči. Sutra to mogu biti vaša djeca. Luka je dijete svih nas, ne samo od Tonija i Katje sin. Ja sam ga poznavala, poznajem njegove roditelje, tugu i bijes vam ne mogu opisat. Zbog čega? Zbog nekog tko ima dosje metar i pol visine. Nema veze što on nije prije počinio takvo kazneno djelo,. Zna se da je za to sposoban.

- Luka je bio vrijedno, veselo i pristojno dijete. Ne znam što bih vam rekla, takvo bi dijete svaka majka poželjela za zeta. Divna obitelj, odgoj, kultura, sve. Danas ćete rijetko doživjet da vam netko u prolazu kaže dobar dan, a on bi rekao dobar dan. Bio je primjer svima nama. I onda ti tu zvijezdu vodilju naše mladosti netko nagazi- zaključila je.

Organizatori će otvoriti pitanja tko pušta ubojice da šetaju ulicama, koliko potencijalnih ubojica šeta ulicama, zašto se ovlasti ne vrate policiji, gdje je kaznena odgovornost sudaca, imaju li suci djecu i čije je dijete tuđe, naveli su na plakatu.