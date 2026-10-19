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Početak tjedna sunčan i stabilan

Piše HINA,
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Početak tjedna sunčan i stabilan
Zagreb: Sunčani prvi dan jeseni najavljuje bablje ljeto | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Puhat će većinom slab vjetar, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a još ujutro ponegdje je moguća bura

Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, osobito u središnjim krajevima te po kotlinama gorske Hrvatske, a najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 17 do 22 Celzijeva stupnja, prognoza je vremena Državnog hidometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak.

Puhat će većinom slab vjetar, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a još ujutro ponegdje je moguća bura.

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Sutra će vrijeme biti pretežno sunčano, na Jadranu povremeno s umjerenom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice uz maglu, a uglavnom od sredine dana na sjevernom Jadranu može pasti malo kiše. Vjetar slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni, a na Jadranu će zapuhati umjereno jugo, poslijepodne u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od većinom od 1 do 6, na obali i otocima između 11 i 14 °C. Najviša dnevna od 17 do 22 °C.

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