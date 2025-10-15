Obavijesti

NOVAC ZA RUJAN

Počinje isplata nacionalne naknade za starije, evo koliko će dobiti i tko sve ima pravo

Piše Bogdan Blotnej,
Počinje isplata nacionalne naknade za starije, evo koliko će dobiti i tko sve ima pravo
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 18 998 korisnika (80,40 % žena i 19,60 % muškaraca), za što je osigurano 2.925.153,65 eura iz Državnog proračuna. Isplata za rujan počinje u petak 17. listopada 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, pišu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podsjetimo, od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti.

Oni su:

- da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

- da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (309,00 eura)

- da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

- da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

- da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

- Napominjemo da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani - pišu iz HZMO-a.

