Počinje obnova Krčkog mosta, radovi će trajati dvije godine

Započinju opsežni radovi obnove Krčkog mosta, koji će se odvijati u četiri faze i trajati dvije godine, a u utorak započinju radovi na velikom luku zbog čega će se promet odvijati naizmjence, jednim kolničkim trakom

<p>U utorak, 15. rujna započinju opsežni radovi na državnoj cesti D102, odnosno na Krčkom mostu. Radovi uključuju sanaciju kolničke kolničke ploče uz zamjenu asfaltnog zastora i hidroizolacije, te dovršetak primarne sanacije i zaštite preostalih betonskih površina mosta od utjecaja agresivnog djelovanja klorida iz morske vode, navodi se u priopćenju Hrvatskih autocesta (HAC). </p><p>Inače, prije tri mjeseca, 15. lipnja ukinuta je mostarina za Krčki most, a tada su potpisani i ugovori o obnovi i sanaciji mosta vrijedni 44,6 milijuna kuna. Ugovor o sanaciji betonskih površina i kolničke ploče mosta tada su potpisali predstavnici ARZ-a i zajednice ponuditelja u kojoj su hrvatske tvrtke Sitolor, Spegra i Geotehnika, a predstavnici ARZ-a i Instituta IGH potpisali su ugovor o stručnom nadzoru i kontroli kvalitete radova. </p><p>"Riječ je o složenim radovima, nužnim kako bi most 40 godina od puštanja u promet i nadalje bio siguran za prometovanje, te kako bi se jedinstvena betonska konstrukcija, svojevremeno najvećeg mosta u svijetu s armiranobetonskim lukom, zaštitila od nepovoljnih atmosferskih utjecaja", navodi HAC u današnjem priopćenju.</p><p>Radi duljine ukupnog zahvata i uvjeta izvođenja radova, uz istovremeno sigurno i maksimalno protočno odvijanja prometa, radovi su podijeljeni u četiri faze s tim da će se svaka od te četiri faze radova odvijati na jednoj polovini kolnika jednog luka (veliki i mali luk mosta Krk).</p><p>Ukupno trajanje radova predviđeno je kroz dvije godine, pri čemu će se tijekom razdoblja pojačanog prometa u turističkoj sezoni omogućiti odvijanje prometa u punoj širini kolnika bez izvođenja radova, objašnjavaju iz HAC-a.</p><p>Danas prvo započinju radovi na velikom luku zbog čega će za promet biti zatvorena prometna traka na velikom luku u smjeru otoka, dok će se promet voditi naizmjence prometnim trakom u smjeru kopna. Privremena regulacija prometa biti će regulirana semaforima, a intervali će se prilagođavati u skladu s opterećenjem prometa, najavljuju iz HAC-a.</p><p>Dodaju da će radovi trajati do sredine lipnja 2021. godine, a biti će obustavljeni u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana i praznika.</p><p>Iz HAC-a mole sve korisnike da poštuju regulaciju u zoni radova i pozivaju na strpljenje prilikom prometovanja u otežanim uvjetima, posebice nedjeljom u večernjim satima kada velik broj vikendaša prometuje u smjeru kopna.</p><p>Najavljuju i da će sve informacije o privremenim regulacijama na autocestama biti redovito objavljivane putem redovitih izvješća HAK-a u medijima i na web stranici Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ) i HAC-a, dok se sve dodatne informacije mogu dobiti putem besplatnih info telefona 0800 0111 i 0800 0422.</p>