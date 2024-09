UŽIVO Trump: Demokrati žele abortus u 9. mjesecu trudnoće; Harris: Žene krvare u autima!

TEMA POBAČAJA

Dotaknuli se teme pobačaja. Donalda Trumpa su pitali da pojasni svoje stajalište o toj temi. Kaže da su demokrati radikalni i da žele dopustiti pobačaj i u devetom mjesecu trudnoće.

- Dijete će se roditi pa ćemo odlučiti što ćemo s njim. Drugim riječima, pogubit ćemo ga. 52 godine su pokušali uvesti Roe vs. Wade u savezne države. Mi smo uspjeli to, vjerujem u iznimke poput silovanja, incesta i ugroze majčinog života. To je vrlo važno - kaže Trump.

- Napokon je to glas naroda koji se želi izjasniti, a nije nametnuto od strane države - rekao je Trump referirajući da sad savezne države odlučuju o legalnosti pobačaja.

Moderatorica je ispravila Trumpa rekavši da nijedna država nije legalizirala ubojstvo nakon rođenja djeteta.

- Ako Trump postane predsjednik potpisat će zabranu pobačaja na federalnoj razini i nadzirat će vaše trudnoće - kaže emotivno Harris opisujući žene koje 'krvare u autu na parkiralištu' jer ne mogu pobaciti.

- Nećemo to napraviti jer nemamo razloga za to - kaže Trump.