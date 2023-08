POTRESNA ISPOVIJEST

Iz samilosti ubio teško bolesnu suprugu: 'Preklinjala me da to učinim, njeno lice još me prati'

Britanca Davida Huntera (76) nakon 19 mjeseci pustili su iz zatvora nakon što je iz samilosti ubio svoju teško bolesnu suprugu Janice, a sad je ispričao detalje ove jezive tragedije