Podaci UN-a: Od početka ruske agresije u Ukrajini ubijeno je više od 12,3 tisuće civila

Od početka ruske agresije na Ukrajinu prije tri godine ubijeno je više od 12,3 tisuća civila, objavila je dužnosnica Ujedinjenih naroda u srijedu, upozoravajući da broj poginulih ubrzava zbog upotrebe dronova, raketa dugog dometa i jedrećih bombi.

Rusija proteklih mjeseci redovito napada udaljene gradove takvim naoružanjem. To je dovelo do rasta civilnih žrtava od 30 posto u odnosu na isti period u prošloj godini. U razdoblju od rujna do studenoga 2024. bilo ih je 574, pokazuju podaci Ujedinjenih naroda.

Zamjenica povjerenika UN-a za ljudska prava Nada Al-Nashif rekla je da je u Ukrajini ubijeno više od 12,3 tisuća civila, uključujući 650 djece. UN istovremeno ponavlja kako su njegovi brojevi niži od stvarnih jer uključuju samo smrti koje su njegovi timovi mogli verificirati.

„Ruske oružane snage intenzivirale su svoje operacije kako bi osvojile dodatan teritorij na istoku Ukrajine, što snažno pogađa civile na područjima prvih linija”, kazala je Al-Nashif na sastanku Vijeća za ljudska prava UN-a u Ženevi.

„Duboko smo zabrinuti zbog posljedica za civile i povećane upotrebe dronova i novog naoružanja”, rekla i dodala da je Rusija u studenom koristila više od dvije tisuće dronova dugog dometa.

Ti primjeri sve snažnijih kršenja međunarodnih zakona o ljudskim pravima mogli bi predstavljati ratne zločine, naglasila je Al-Nashif Vijeću.

Ruski delegat Evgenij Ustinov odgovorio je da je to izvješće pristrano i da umanjuje zločine Kijeva. Moskva odbacuje da je činila zločine ili napadala civile od početka rata u veljači 2022. godine.

Ukrajinska veleposlanica Jevgenija Filipenko opisala je nedavno djelovanje Rusije kao „proračunato, okrutno i osmišljeno da se izazove maksimalna patnja i uništenje”.

Među civilnim žrtvama koje je dokumentirao UN je i 35 poginulih u dijelovima Hersona pod kontrolom Ukrajine koji su između rujna i studenog prošle godine ubijeni dronovima s videokamerama. Takve letjelice omogućavaju upravljačima da na svojim zaslonima razlikuju civile od vojnika, piše Reuters.

Civili su ubijani i u ruskoj regiji Kursk gdje je Ukrajina u kolovozu počela svoju ofenzivu, rekla je Al-Nashif i pozvala se na ruska izvješća.

UN ne broji žrtve u Rusiji jer ne može pristupiti toj zemlji i ona ima ograničene javne informacije.