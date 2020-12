Evo vidite, svi nosivi zidovi u stanu su popucali. Sva vrata su ispala, a štokovi se potpuno iskrivili, priča Vanja Jonjić dok nas uvodi u svoj stan na 1. katu na Trg žrtava fašizma u Zaprešiću. Jak potres magnitude 6,2 po Richteru koji je u utorak u 12.19 sati zatresao Petrinju narušio je statiku zgrada na Trgu žrtava fašizma 13 i 14 te su stanari morali napustiti svoje domove.

Njih 28 grad je smjestio u pansion Gec u Ivancu Bistranskom, a među njima je i Vanja. Govori nam kako je u stanu manje od godinu dana, podigla je kredit kako bi mogla kupiti stan, a potom ga renovirala.

- Uselila sam 6. veljače ove godine. Sve je bilo novo. Sad je sve uništeno - govori Vanja te pokazuje rukama na zidove koji su popucali i "sjeli". S njih su otpali veliki komadi žbuke te su vidljive slomljene cigle. Dvije zgrade koji su u novom potresu pretrpjele najveću štetu među najstarijima su u Zaprešiću. Izgrađene su 1963. godine, kažu stanari, no prije potresa u Skoplju.

- Prvi kat je najviše stradao jer je podnio težinu cijele zgrade. Hvala Bogu, dobro smo, glave su na ramenima, a to je najvažnije - nastavlja Vanja. Sa strepnjom se prisjeća trenutka potresa.

- Bila sam sa dvoje djece u stanu. Zgrabila sam ih i rekla: "Djeco idemo pod stol". Kad je stalo i kad smo krenuli van, nismo mogli izaći jer se vrata nisu dala otvoriti. Sreća pa su naše uzvike čuli susjedi. razvalili su vrata kako bi mogli izaći - kaže Vanja, koja se u stanu ne usudi boraviti. Ušla je samo nakratko kako bi uzela dokumente i potrepštine. Pristala nas je uvesti kako bi na pokazala što je potres učinio u njezinu stanu. Nije mnogo bolje ni kod susjeda.

Slavko Hogač u trenutku je potresa u naručju držao unuka starog 17 mjeseci te su gledali kroz prozor.

- Mali je počeo plakati i vikati: "Deda, deda". Brzo sam supruzi preda dijete i povikao da bježi van - pod dojmom priča Slavko. U to vrijeme u stanu ih je bilo pet, on, supruga, sin, snaha i unuk. U cijeloj zgradi bilo ih je 20-ak.

- Gornji stanovi nisu toliko stradali. Meni se frižider odlomio, oba regala su se prevrnula, sve je razbacano, slomljeno, puno stakla. Jedino se bor nije srušio. Nije se srušio u nijednom stanu - otkriva Slavko. U zgradi živi kao podstanar već sedam godina.

Obitelj Zlatka Mikleca taman se pripremala za ručak kad je počelo ljuljati i tresti.

- Počeli smo se loviti po sobi, ja sam lovio jednog sina, a drugi je padao. Supruga je bila u hodniku. To je bilo jedno 30-ak, 40 sekundi. Tko to nije doživio ne može to objasniti ni opisati. Bosi, u gaćama smo istrčali dolje. Poslije sam se vraćao gore po čizme, tenisice. Stajali smo dolje vani jedno dva-tri sata, kiša je počela padati i onda me nazvao moj gazda, vlasnik firme Marin Rogić i rekao da je osigurao smještaj za mene i moju djecu u pansionu u Ivancu. Kasnije je na nagovor nekih ljudi Grad Zaprešić sve stanare koji su ostali bez ičega, bez stanova, zbrinuo ovdje. Ima nas osam obitelji. Čekamo dalje što će se biti - govori Zlatko Miklec.

Zoran Dujmović, kojega svi zovu Marijan, u vrijeme potresa je malo prilegao.

- Počeo sam drijemati kad me bacilo s kreveta. Kćer se sakrila pod stol, supruga pod štok, imam i psa hrvatskog ovčara. Ljudi su bježali iz stanova goli i bosi - priča Marijan, koji živi na Trgu žrtava fašizma 14. I on je na prvom katu, te je njegov stan među najpogođenijima. Njegovo je mišljenje da zgradama nema spasa.

- Poslije 1. potresa u ožujku sam krečio stubište. Bilo je nešto crtica, ali ništa značajno. Sad je to sve popucalo iznutra i izvana - priča Marijan i otkriva još jedan zanimljiv detalj. Nakon prvog potresa u ožujku popravljali su zgradu. Ojačali su je metalnim nosačima od dna do vrha zgrade.

Stanari koji su u Zaprešiću ostali bez svega, i više su nego zadovoljni privremenim smještajem.

- Ništa nam ne nedostaje. Ljudi su se odmah organizirali, poslali pomoć, sad smo počeli i vraćati pakete jer stvarno imamo svega, a u Petrinji i na Banovini je potrebnije. Apelirao bih da ljudi koji žele pomoći i koji su u ovoj situaciji pokazali svoje veliko srce usmjere pomoć k onima kojima je potrebnija - zamolio je Miklec, koji je zahvalan svima koji su pomogli i pomažu žrtvama potresa.

Na Staru godinu u pansionu ih je posjetio i gradski vijećnik Projekta domovine Smiljan Tomašević. Izvijestio ih je da se prvo mora napraviti statička procjena, a potom tražiti procjena koliko bi stajala obnova, a koliko rušenje te osiguravanje zamjenskih stanova. Potom će trebati vidjeli koliko bi sufinancirao grad, koliko županija, a koliko država.

Stanari se pitaju kad će ponovno biti svoji na svome.