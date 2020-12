Županijsko državno odvjetništvo na istoku Hrvatske je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom optužnicu protiv 49-godišnjaka koji je 17. kolovoza izbo dječaka i djevojčicu.

Za to ga terete za dva pokušaja teškog ubojstva, a osobito užasavajuća činjenica je da je to napravio bez ikakvog realnog povoda i motiva. Naime, kako su tada pisali mediji, muškarac je netom prije napada bio u općini kako bi se žalio na račune za struju. Otišao je potom do trgovine ispred koje je izbo dječaka (11). Rana je bilo mnogo, bile su teške i istražitelji su mislili kako ga je napao odvijačem. No istraga je otkrila da je za napad koristio metalno crtalo, alat koji uglavnom koriste stolari kako bi prenijeli mjere s drveta na drvo. On je tup pa je za napraviti takve velike rane trebalo puno snage.

Užasavajuće je bilo što je 11-godišnjaka napao s leđa, srušio ga na travu i mahnito ga krenuo bosti. Nakon toga pobjegao je na biciklu.

Otišao je potom u susjedno Mece gdje je naišao na djevojčicu (11). Njoj je također prišao s leđa, srušio je u kanal i nanio joj teške ozljede.

Djeca su imala mnogo sreće pa im nije zahvatio niti jedan vitalni organ. Proživjela su ogroman šok i stres.

Tužitelji su tražili produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja monstruoznog djela, kao i zbog moguće dugotrajne zatvorske kazne.