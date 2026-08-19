Podmetnuo požar u zgradi gdje mu živi bivša: Sud u Bjelovaru osudio ga na 2 godine zatvora!

Općinski sud u Bjelovaru nepravomoćno je osudio 40-godišnjeg muškarca na dvije godine zatvora zbog podmetanja požara u stanu njegove bivše partnerice kojim je izazvao opasnost za život ljudi i imovinu veće vrijednosti.

Prema presudi objavljenoj u srijedu, muškarac je 25. ožujka ove godine oko 17 sati u stanu na drugom katu nebodera u Ulici Matice Hrvatske u centru Bjelovara, s namjerom da ošteti imovinu bivše partnerice, zapalio kutnu garnituru u dnevnom boravku i krevet u spavaćoj sobi.

Vatra se proširila prostorijama i uništila namještaj i druge predmete, a zbog visoke temperature otopili su se i dijelovi PVC prozorskih okvira te rolete u stanu iznad. Daljnje širenje požara na ostatak zgrade spriječila je intervencija Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara.

Šteta u zapaljenom stanu procijenjena je na iznos manji od 50.000 eura, a u stanu iznad na najmanje 2000 eura.

Sud je muškarca proglasio krivim za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom. Za prvo djelo utvrđena mu je kazna od osam mjeseci, a za drugo godina dana zatvora.

Optuženik je na raspravi priznao krivnju, izrazio žaljenje i ispričao se žrtvi što mu je uzeto kao olakotna okolnost. No, sud je ocijenio da nema mjesta blažoj kazni s obzirom na ozbiljnost djela i činjenicu da su njegove radnje mogle dovesti do požara cijele stambene zgrade.

Kako je djelo počinio za vrijeme provjeravanja po ranijoj uvjetnoj osudi, sud mu je opozvao uvjetnu kaznu zatvora od osam mjeseci te ga osudio na jedinstvenu kaznu od dvije godine. U kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru, u kojem se nalazi od dana požara.