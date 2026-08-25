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PODMORNICA SUDNJEG DANA Može izazvati radioaktivni tsunami. Rusi je pustili u pogon

Piše Filip Sulimanec,
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PODMORNICA SUDNJEG DANA Može izazvati radioaktivni tsunami. Rusi je pustili u pogon
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Habarovsk nosi do šest Posejdona, torpeda koji izazivaju radioaktivne tsunamije

Rusija je u pogon pustila nuklearnu podmornicu Habarovsk. Nakon što je Habarovsk napustio Severodvinsk i kretao na testiranja u Bijelome moru, njegovo su kretanje pomno pratili vojni analitičari zbog jednog od najopasnijeg oružja koje nosi. Podmornica od oko 10.000 tona posebno je projektirana za nošenje do šest Posejdona, ruskih nuklearnih podvodnih dronova, odnosno torpeda koje Moskva predstavlja kao jedno od svojih najmoćnijih strateških oružja.

Prema ruskim tvrdnjama, Posejdon ima vlastiti nuklearni pogon i nakon lansiranja može autonomno putovati prema cilju te pod vodom detonirati nuklearnu bojevu glavu. Rusija tvrdi da bi takva eksplozija mogla izazvati golema razaranja na neprijateljskoj obali, pa čak i snažan radioaktivni tsunami. Procjenjuje se da mu je domet veći od 9700 kilometara i da može zaroniti do dubine od oko 1000 metara.

Posejdon se posljednjih dana ponovno našao u središtu pozornosti zbog prijetnji koje stižu iz Rusije. Nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo kako će Ukrajini ustupiti nacrte za proizvodnju dronova na mlazni pogon, glavni Putinov propagandist Vladimir Solovjov zaprijetio je Londonu.

- Dajte Britancima tri dana da nauče disati pod vodom, a onda ih pogodite Posejdonom - rekao je televizijski novinar koji je ranije tražio da se London gađa Orešnikom.

Habarovsk u velikoj mjeri preuzima dizajn s ruskih podmornica s balističkim projektilima klase Borej-A. Fotografije objavljene nakon njezina porinuća prikazuju sličnosti u krmi, pogonskom sustavu i krmenim kormilima, a to sugerira da se Rusija oslonila na postojeću konstrukcijsku osnovu nuklearnih podmornica, umjesto da je za plovilo razvijala potpuno novu pogonsku arhitekturu.

Te dvije klase imaju izrazito komplementarne uloge: dok je klasa Borej projektirana za nosivost interkontinentalnih balističkih projektila RSM-56, klasa Habarovsk koristi torpeda s nuklearnim bojnim glavama kako bi u potpunosti zaobišla proturaketnu obranu i ciljala neprijateljske obale radioaktivnim tsunamijima. Očekuje se da će u službu biti uvedene najmanje četiri podmornice ove klase. 

Kako funkcionira

Posejdon ima vlastiti nuklearni reaktor, a to mu omogućuje kretanje na dubinama do 1000 metara i postizanje brzine od oko 100 kilometara na sat. Dok putuje prema cilju, može se kretati vrlo sporo i tiho blizu morskog dna kako bi ga sonari teže otkrili. Tek pri završnoj fazi napada ubrzava do maksimalne brzine.

Veličina

Dug je oko 20 metara, a težina se procjenjuje na između 40 i 100 tona.

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