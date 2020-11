Poduzetnici ljuti: 'Dali ste 88,5 mil. kn Croatia Airlinesu, nama niste ispunili svoja obećanja...'

Kako dodaju, sektor prijevoza je pogođen jednako, ako ne i više od Croatia Airlinesa, a Vlada i resorno ministarstvo su se oglušili na sve pokušaje dijaloga i suradnje

<p>Nakon što je u petak odobrena državna potpora nacionalnoj zrakoplovnoj kompaniji Croatia Airlines, iz Udruge Glas poduzetnika (UGP) zapitali su zašto Vlada pomaže gubitašima, a ne prepoznaje probleme privatnih tvrtki, primjerice iz sektora prijevoza, koji su zbog koronakrize jednako ugrožene. </p><p>Vlada je u petak odobrila državnu potporu od 88,5 milijuna kuna za Croatia Airlines radi šteta uzrokovanih pandemijom Covid-19. Domaći avioprijevoznik je, naime, zbog pandemije suočen s padom prometa od 65 do 90 posto. No u UGP-u ističu kako znaju za mnogo primjera gdje je pad prometa bio značajan, a Vlada nije učinila ništa.</p><p>Kako dodaju, sektor prijevoza je pogođen jednako, ako ne i više od Croatia Airlinesa, a Vlada i resorno ministarstvo su se oglušili na sve pokušaje dijaloga i suradnje.</p><p>U priopćenju dalje navode da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture istaknulo da je potpora utvrđena u komunikaciji s Europskom komisijom te da je novac osiguran u rebalansu proračuna.</p><h2>Ministarstvo nije održalo obećanja</h2><p>Predstavnici Udruge Glas poduzetnika ističu da su se bespovratna sredstva iz Europske komisije mjesecima obećavala prijevoznicima, kao i otvorene kreditne linije, ali da Ministarstvo nije održalo svoja obećanja, a prijevoznici nisu mogli doći do sredstava nužnih za opstanak.</p><p>U UGP-u podržavaju potez Vlade da pomogne Croatia Airlinesu, iako je nacionalni avioprijevoznik poznati gubitaš, napomenuvši pritom da se već godinama se pokušava naći kvalitetno rješenje za aviokompaniju koja gotovo uvijek posluje u gubitku i u koju se ulažu značajna sredstva poreznih obveznika.</p><p>Problem je, međutim, u tome što Vlada i resorno ministarstvo odlučno ignoriraju probleme poduzetnika koji nisu gubitaši te koji žele pomoć u ovom teškom razdoblju kako bi nastavili poslovati i kako bi zadržali radna mjesta. Privatni sektor se u Hrvatskoj ignorira i blokira im se pristup sredstvima te kreditnim linijama, kažu u toj udruzi.</p><p>Koordinator Odbora za prijevoz Udruge Glas poduzetnika Marko Slišković istaknuo je da je tragično gledati odnos države prema poduzetništvu.</p><p>- Dok se za zdravo tkivo gospodarstva, koje je do pandemije stvaralo isključivo dodanu vrijednost, ne može pronaći dvjestotinjak milijuna kuna za premostiti kamate na leasinge, u kroničnog gubitaša CA se ulažu ovako velika sredstva. Ističem da ona opet neće biti dostatna za oporavak nacionalne aviokompanije. Nismo protiv pomoći Croatia Airlinesu, ali na isti način treba pomoći svima. Po čemu je državni gubitaš bolji ili vrijedniji od tvrtki koje su do jučer bile perjanica hrvatskog gospodarstva? Do kada ćemo doživljavati ovakve podjele i je li konačno vrijeme da se prestane s tim? U Odboru za prijevoz UGP-a imamo sinergiju najrespektabilnijih prijevozničkih udruga i inicijativa u Hrvatskoj i nadamo se da nećemo doći u situaciju u kojoj ćemo vlastitim sredstvima rada morati pokazati kolika je naša snaga - naveo je Slišković. </p><p>UGP traži od Vlade i resornog ministarstva da obrazlože ulaganje u Croatia Airlines te da objave planove o budućnosti nacionalne aviokompanije.</p>