Pogađa ga suđenje: Trump sa tvitovima srušio vlastiti rekord

Američki predsjednik Donald Trump iznimno je aktivan na Twitteru gdje se redovito obračunava sa svima, a u srijedu je srušio i svoj rekord u tipkanju.

Tijekom dana je objavio čak 142 tvita, a čak 124 su bila tuđi statusi koje je podijelio, navodi Factbase, platforma koja prati podatke o Trumpu. To mu je bio i najaktivniji dan na Twitteru od stupanja na dužnost.

1/2 Final count: 142 tweets for the day on @realDonaldTrump. Last tweet was 6:18 pm on 1/22, a Retweet. Quickie table below. ... pic.twitter.com/HveRFH4Zt2