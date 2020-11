Poginuli čekajući pomoć: Vozač se spasio jer je nekoliko sekundi prije nesreće izašao iz kombija

Neki od preživjelih su se izvukli iz kombija, izašli i popeli se na gornju stranu jarka te tamo čekali pomoć. Osobe koje su, nažalost, preminule, ostale su u kombiju i ispod kamiona

<p>Našem kombiju u kojem su se vozili puknuo je remen. Zaustavili su se i parkirali u desni trak. Sve su označili i postavili trokut. I onda je naišao kamion, kaže vlasnik tvrtke čiji su radnici u subotu rano ujutro poginuli u stravičnoj nesreći kod Desinca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>Na autocesti A1, iza odmorišta Desinec, u smjeru Karlovca, jutros oko 7.20 sati tegljač je naletio na kombi te usmrtio dva muškarca i dvije žene. Još petero ljudi je ozlijeđeno. Kroz razgovor s ljudima na terenu i vlasnicima tvrtki čija vozila su sudjelovala u nesreći doznali smo detalje užasa kraj Jastrebarskog. Četvero ljudi koji su, nažalost, poginuli bili su radnici tvrtke Šuma-Promet iz Mustafine Klade. Razgovarali smo s gospodinom Stevom Kovačem, direktorom te tvrtke. Uhvatili smo ga na povratku kući. Ispričao nam je što se dogodilo.</p><h2>Kamion završio u jarku</h2><p>- Istina je, nastradali su naši radnici, nažalost. Kombi s kojim su se vozili pukao je remen. Stali su u zaustavni trak. Sve su označili i postavili trokut. I onda je naišao kamion - prepričava nam gospodin Kovač. Vozač kombija u tom trenutku uopće nije bio u vozilu.</p><p>- Moj vozač je tog trenutka bio vani i nije ozlijeđen, nasreću. Smrtno su stradala dva muškarca i dvije žene. Muškarci su stari oko 50 godina, jedna žena je također imala oko 50, a druga je imala oko 40 godina. Ostali su ozlijeđeni, ali nisu životno ugroženi - rekao nam je potreseni direktor.</p><p>Dodao je kako su njegovi zaposlenici jutros bili na putu za šumariju Karlovac jer su radili službene radove za njih. Sadili su mlade sadnice hrasta lužnjaka. U međuvremenu smo doznali da kamion koji je sudjelovao u nesreći pripada tvrtki Povrće Kosi.</p><p>- Ne znamo ništa, policija nas ne pušta blizu. Kamion je prije nesreće vozio za Jastrebarsko - kratko nam je potvrdio direktor tvrtke i završio razgovor. Nije rekao u kakvom je stanju bio vozač kamiona.</p><p>Vatrogasci i policija odmah su izašli na teren, a zbog teške prometne nesreće bio je prekinut promet na autocesti A1 između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko. Vozači su bili preusmjeravani na obilazne pravce. Dok su policija i vatrogasci ograđivali mjesto nesreće, vodili očevid i pokušavali pomoći ljudima, čitatelji koji su u tim trenucima prolazili autocestom slali su nam svjedočili su stravičnoj nesreći.</p><p>- Bili smo udaljeni 300 metara, kombi i šleper su završili u kanalu. Užasno je izgledalo. Ima i više ozlijeđenih - ispričao nam je jedan čitatelj.</p><p>Na fotografijama su bili vidljivi ljudi u radnim kombinezonima. Sjedili su u jarku, obliveni krvlju, pored kombija prevrnutog na krov. S terena su počele stizati i prve neslužbene informacije. Komunicirano nam je da je na zaustavljeni kombi, koji je bio propisno označen i izdvojen iz prometa, naletjelo teretno vozilo, pri čemu su poginule četiri osobe, a ozlijeđeno je njih pet.</p><p>Ljudi koji su među prvima stigli na teren i pokušavali pružiti pomoć unesrećenima opisali su nam što se događalo u tim trenucima. Neslužbeno, rečeno nam je da su vidjeli kako je kamion međimurske tvrtke nakon nesreće završio u jarku na lijevom boku, dok je kombi bio nešto dalje od njega.</p><h2>Podizali kamion u zrak</h2><p>Neki od preživjelih su se izvukli iz kombija, izašli i popeli se na gornju stranu jarka te tamo čekali pomoć. Osobe koje su, nažalost, preminule, ostale su u kombiju i ispod kamiona, rekli su nam s terena. Ozlijeđene ljude odmah nakon dolaska počela je obrađivati Hitna pomoć. Kako neslužbeno doznajemo s terena, neki od njih su bili u relativno prisebnom stanju te su mogli razgovarati i reći što se dogodilo. Na kraju ih je sve odvezla Hitna pomoć prema bolnicama. U međuvremenu, vatrogasci su dizalicom nastojali ukloniti kamion s neposrednog mjesta nesreće te skloniti stradale ljude.</p><p>U trenutku pisanja ovog teksta upravo su dovršavali taj posao. Policija, dok pišemo ovaj članak, još provodi očevid kojim bi trebali utvrditi kako je točno došlo do strašne nesreće u kojoj su život izgubila dva muškarca i dvije žene. U međuvremenu, čuli smo se s Goranom Husincem, prometnim stručnjakom i sudskim vještakom. Zamolili smo ga za pojašnjenje mogućeg uzroka nesreće.</p><p>- Prva stvar, moguće je da je do pogreške vozača kamiona došlo zbog nepažnje, vjerojatno izazvane umorom ili nečim drugim, kao što je tipkanje na mobitel. Druga stvar vezana je za ljude kojima se pokvario kombi. Taj vozač je odmah morao skroz desno stati, pogotovo rano ujutro kad je bila moguća sumaglica. Dakle, morao je stati skroz desno, praktički na travu, i ljudi su morali svi odmah izaći iz auta i otići što dalje od autoceste, do zaštitne mreže.</p><h2>'Trokut nije formalnost'</h2><p>Zatim je vozač trebao postaviti trokut, i to da se on nalazi iza zadnjeg lijevoga kuta od auta na udaljenosti od najmanje 150 metara na autocesti - kaže Husinec i pojašnjava:</p><p>- Ako vozač ne vidi trokut, može udariti u njega i osjetit će udarac. Ako krene kočiti, možda se može zaustaviti do auta, razumijete? Ako je trokut postavljen 150 metara dalje, nadolazeći vozač će ga lupiti, za sekundu shvatiti što se događa, čak i ako je usnuo. Počet će kočiti i u sljedećih 120 ili 130 metara će uspjeti stati. Trokut se ne treba štedjeti. On i služi da se u njega udari ako bude potrebe. I bolje da se udari u trokut, bit će manja materijalna šteta, ali možda neće biti gubitaka. Trokut nije i nikad ne smije biti formalnost - naglašava prometni stručnjak Husinec.</p>