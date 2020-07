Mrtva tijela \u010detvoro mladih prevezena su u Op\u0107u bolnicu Vinkovci gdje \u0107e prvo biti testirana na virus Covid. Ukoliko itko od njih bude pozitivan na virus, tijela \u0107e biti preve\u017eena u Zagreb na obdukciju. Ukoliko se ustanovi da nisu zara\u017eeni, obdukcija \u0107e se obaviti u vukovarskoj bolnici. Tada \u0107e biti uzeti i uzorci krvi kako bi se utvrdilo da li je nesre\u0107i kumovao i alkohol kod voza\u010da i da li su pod utjecajem alkohola bili i ostali putnici u vozilu.

Poginuli nakon izlaska: 'Ivan je bio baš dobar dečko, imao je taj automobil oko godinu dana'

<p>U automobilu Audi A4 kojime je kobne noći upravljao<strong> Ivan Majhen (19)</strong> iz Vrbice sjedili su još njegovi prijatelji <strong>Lea Pajtak (18)</strong> iz Starih Mikanovaca, <strong>Ante Gazić (20</strong>) iz Mrzovića te <strong>Marijan Petrić</strong> (18) iz Vrbice. Iako je stotinu puta prošao tom cestom i dobro je poznavao sve male zavoje na njoj, Ivan nije smanjio brzinu kretanja na ulazu u Mikanovce nego je još i dodao gas.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>U malom zavoju točno između Vrbice i Mikanovaca Audi je izletio s ceste velikom brzinom, preletio je mali kanal uz cestu, vozio po njivi s kukuruzom 100-tinjak metara, prošao kroz zelenu živicu posađenu uz prvu kuću i zabio se u temelj obiteljske kuće <strong>Mirka Božičevića</strong>. Odjeknuo je snažan udar koji je iz kreveta izbacio i Božićevića, inače vatrogasca seoskog DVD-a, koji je još pospan izašao iz kuće vidjeti što se dogodilo. Prizor ga je sledio. Prvi je pokušao pomoći djeci u autu koja nisu pokazivala znakove života.</p><p>Naprijed su sjedili Ivan i Lea, iza Ante i Marijan. Prednji dio automobila bio je posve zgužvan. Ubrzo su stigli vatrogasci iz Mikanovaca, policija i dvije Hitne pomoći. Vatrogasci su morali rezati krov automobila da izvade nastradale. Vozaču Ivanu aktivirao se zračni jastuk na volanu no, nije ga spasio.</p><p>- Kada smo došli na mjesto nesreće zatekli smo užas. Auto zabijen u kuću, prednji dio sav zgužvan, motor raspadnut na prednjem sjedalu čak. Četvoro mladih bilo je u autu. Nisu pokazivali znakove života. Pretpostavljam da su preminuli istog trena kada su udarili u kuću. Doveo sam sve raspoložive vatrogasce iz DVD-a jer smo morali rezati krov na automobilu. Znam da su dvoje koji su sjedili naprijed bili vezani pojasom jer sam im ja prerezao pojas da ih izvadim. Tek kada sam uzeo u ruke tijelo djevojke koja je sjedila na prednjem sjedalu shvatio sam da izvlačim svoje mrtvo kumče. Njenom sam ocu bio krizmeni kum. To su bili strašni prizori. Četvoro mladih. Svi moji dečki bili su u šoku, prestravljeni. I ja, koji sam prošao rat i puno ratnih strahota, bio sam na rubu - kaže <strong>Josip Pavošević</strong>, zapovjednik DVD Stari Mikanovci koji misli da se auto kretao cestom jako brzo, iz smjera Vrbice prema Mikanovcima. Navodno su dečki pošli Leu odvesti kući nakon kratkog izlaska i druženja.</p><p>- Taj auto je preletio gotovo 300 metara otkako je ušao u zavoj na početku sela. Djeco, ne sjedajte u tako brze aute, roditelji ne dopustite to, ljudi pazite kako vozite. Pa svako malo gubimo djecu na cesti zbog ludosti, nečije gluposti - zavapio je očajni Pavošević koji poznaje roditelje svih četvoro mladih.</p><p>- Mi živimo pola kilometra odavde. Nitko nas nije ni pozvao kada se dogodila nesreća, da dođemo ovamo. Nismo ništa znali do ujutro u sedam sati kada nam je policija došla i rekla da je Ivan nastradao. Ja sam bio u polju. Sin je radio noćnu. Šokirali smo se kada smo čuli. Ivan je bio dečko za primjer. Imao je taj auto oko godinu dana. Nisam poznavao drugu djecu sa kojima je bio. Igrao je nogomet, bio je u svemu dobar. Sad je upisao i fakultet. Došao sam vidjeti gdje se to dogodilo. Sad kad vidim, ništa mi nije jasno - kaže uplakani Ivanov djed, <strong>Ivan Majhen</strong> po kojemu je unuk i dobio ime.</p><p>U sva tri susjedna sela tuga i jad. Svako malo neki automobil sa uplakanim osobama odjevenim u crno dođe do mjesta nesreće i zastane. Nikome nije jasno kako je moguće da nastradaju baš tu, na tom malom zavoju.</p><p>-. Kroz naša sela se jako brzo vozi, prebrzo, i auti i kamioni. U više sam navrata zvao policiju da nešto poduzmu zbog tih jurcanja kroz selo. U dvije prometne nesreće koje su se dogodile u pet godina razlike ja sam izgubio dva sina; dijete od 5 godina i dijete od 21 godinu. Maloga je zgazila jedna žena, a stariji je svoj auto dao prijatelju da vozi i obojica slete s ceste, brzo su vozili i zabili se autom u stup u centru sela. Ne znam kako sam to preživio pa sada suosjećam sa roditeljima ove djece. Inače, dobro sam poznavao Antu Gazića; bio je konobar u našem kafiću u Mrzoviću. I te večeri je radio. Bio sam i ja u kafiću navečer kada je došao i taj drugi dečko što je poginuo, Marijan. Obojica su se šalili, zezali. Tek ujutro sam čuo da su nastradali. Jako velika tragedija. I prije oko dva tjedna smo imali tešku nesreću u selu, kada je isto nastradao jedan dečko. Hodao je cestom, po noći, naletio je auto na njega, nabio ga pod ćupriju. Strašno - kaže<strong> Perica Cvitić</strong> iz Vrbice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Mrtva tijela četvoro mladih prevezena su u Opću bolnicu Vinkovci gdje će prvo biti testirana na virus Covid. Ukoliko itko od njih bude pozitivan na virus, tijela će biti prevežena u Zagreb na obdukciju. Ukoliko se ustanovi da nisu zaraženi, obdukcija će se obaviti u vukovarskoj bolnici. Tada će biti uzeti i uzorci krvi kako bi se utvrdilo da li je nesreći kumovao i alkohol kod vozača i da li su pod utjecajem alkohola bili i ostali putnici u vozilu.</p><p>Obavljen je i detaljan očevid kako bi se utvrdio točan razlog i sve okolnosti nesreće te koliko je vozač brzo vozio u trenutku kada je izletio s ceste.</p><p>Općine Semeljci i Mikanovci proglasili su četvrtak danom žalosti obzirom da su taj dan izgubili četiri mlada života.</p>