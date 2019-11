Poginuo berač maslina, tijelo su morali izvlačiti HGSS-ovci

Policija je u subotu popodne dobila dojavu kako je muškarac stradao prilikom pada s masline u podnožju planine Biokovo između mjesta Gradac i Brist.

Na mjesto događaja su izašli policijski službenici i napravili očevid nakon čega je na teren izašao dežurni mrtvozornik.

Utvrđeno je kako se radi o prirodnoj smrti i nisu utvrđene radnje i okolnosti koje bi ukazivale na kazneno djelo, piše Slobodna Dalmacija.

Pretpostavlja se kako je nesretnom čovjeku pozlilo te je pao sa stabla prilikom čega je poginuo.

- Dana 30.11.2019. u 16:08 od strane djelatnika PP Makarska dobili smo dojavu kako je iznad mjesta Gradac došlo do nesreće u kojoj je, nažalost, berač maslina smrtno stradao. Tijelo preminule osobe nalazilo se na nepristupačnom terenu te je zbog tog bio potreban naš angažman. Odmah po dojavi 9 spašavatelja HGSS stanice Makarska i jedan spašavatelj HGSS stanice Dubrovnik izlaze na teren. Nakon obavljenog očevida od strane djelatnika MUP-a a nakon potvrđene smrti od strane mrtvozornika iz Makarske, započinje transport tijela do najbliže ceste. U 19:03 sati tijelo je predano djelatnicima pogrebnog poduzeća.

I ovaj put, kao i puno puta do sada, ističemo izvrsnu suradnju svih žurnih službi uključujući i vatrogasce iz DVD Gradac - objavio je HGSS stanica Makarska na Facebooku.