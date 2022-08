Pogledajte fotografije ozljeda Severine: 'Potrgala joj je ogrlice s vrata i razbila joj je mobitel'

Nakon saslušanja Severine u zagrebačkoj policiji, njen PR Davor Grgin je poslao službeno priopćenje u kojem piše kako očekuju da se po Severininoj kaznenoj prijavi pokrene postupak protiv Marijane Popović.

- PU zagrebačka postupala je po zahtjevu splitske policije. Postupanje policijskih službenika u Zagrebu je bilo profesionalno i korektno. Prema Severininom opisu događaja fizičke ozljede je Severini nanijela Marijana Popović, a ne obrnuto. Potrgala joj je ogrlice s vrata i razbila mobitel. O tome postoje materijalni dokazi, medicinska dokumentacija i svjedoci. Očekujemo da se po Severininoj kaznenoj prijavi pokrene postupak protiv Marijane Popović - stoji u službenom priopćenju.

Podsjetimo, Severinu su u zagrebačkoj Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman" dočekali policajci koji su je došli privesti zbog svađe sa sestrom koja ju je prijavila. No doznajemo od njezina odvjetnika Mate Matića, na kraju su ipak odustali od njezina privođenja u postaju u Maksimirskoj i prijava protiv nje ići će redovnim putem.

Kako piše Jutarnji list, zagrebački policajci poznatu pjevačicu dočekali su nakon što su od splitskih kolega dobili zahtjev za njezinim privođenjem za potrebe kriminalističkog istraživanja. Povod svemu i raspisivanju potrage je, navodi Jutarnji, neprimjerena prepirka od utorka u splitskom domu Severinine majke. Prema prijavi njezine sestre Marijane, pjevačica se navodno okomila na nju, i to pred njihovom majkom. Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat poslije ponoći, kad se iz stana orila buka. Njih dvije su se, navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko hrvale i šamarale, i to doslovno po cijelom stanu.

Pjevačica je na kraju otišla na svoju stranu, a njezina sestra u bolnicu, odakle se, nakon pružene liječničke pomoći zbog lakših ozljeda, obratila za pomoć policiji. Zadobila je niz podljeva na glavi i leđima, a na tijelu su joj liječnici uočili i porezotine. Na osnovu prijave, splitska policija je raspisala potragu za pjevačicom, na temelju koje je Severina s odmakom od 12 sati od navodnog incidenta u Splitu "skinuta" na zagrebačkom aerodromu.

Izvor blizak pjevačici, pak, tvrdi da je Severinina sestra Marijana lažno prijavila Severinu za nanošenje tjelesnih ozljeda, piše Jutarnji list. U tom stanu u Splitu, u kojem živi majka sa strinom, boravila je Severina te je iznenada došla Marijana koja je, tvrdi izvor, napala pjevačicu i nanijela joj ozljede. Severina je otišla, a Marijana je počela lupati na vrata stanarima te zapomagati i bacati se po stubištu kako bi se samoozlijedila.

Upućeni u problematiku kažu i da je Severinina sestra Marijana, za koju nitko ne zna gdje je provela proteklih sedam godina, prijavila Severinu Centru za socijalnu skrb prije otprilike pola godine da zlostavlja mamu i onemogućuje joj kontakte s njom. Istovremeno, prijavila je i svoju kćer, Severininu nećakinju Miju, da je zlostavlja telefonom. CSS je postupao po prijavi i utvrdio da je Marijana Popović, čije boravište nije uspjela utvrditi ni policija, lažno prijavila CSS-u svoju kćer i sestru. Inače, ovaj fizički sukob nije prvi sukob između Severine i njezine sestre Marijane, ali je prvi zbog kojeg je pjevačicu njezina sestra prijavila policiji.

