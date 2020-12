Kilometarske kolone na graničnom prijelazu Bregana je tijekom dana zabilježila kamera RTL-a. Uoči božićnih praznika, mnogi su se iz inozemstva, usprkos koroni, poželjeli vratiti svojim obiteljima. Čekalo se na granicama i po deset sati kako bi se ušlo u Hrvatsku, a nezadovoljni vozači trubili su u znak protesta.

- Već 9 sati ne možeš ni na WC ići nemaš gdje da što kupiš da piješ, da jedeš, imam dijete, imaju i drugi djecu - rekao je Miho iz Švicarske za Dnevnik Nove TV.

- Sveukupno više od 12 sati kako čekamo - kazala je Jelka iz Zagreba, dok Domagoj iz BiH kaže da se u osam sati na granici pomaknuo samo šest i pol kilometara.

Upravo su revoltirani putnici na GP Bregana svoje nezadovoljstvo iskazivali trubljenjem na granici, ondje se, doduše i najduže čekalo, i do osam sati. Za ulazak u Hrvatsku treba predočiti negativan PCR test, a ukoliko ga netko nema, mora se potpisati obrazac da će to učiniti u Hrvatskoj te da će do dolaska nalaza morati čekati u izolaciji. Ipak je to birokracija koja predugo traje.

Tatjana Juraić iz PU Zagrebačke rekla je kako je tijekom subote kroz granični prijelaz Bregana prošlo preko 5000 vozila i oko 21.000 putnika, no sve su usporavali putnici koji nisu imali negativan PCR test te se nisu pripremili dokumente prije prelaska granice. Ni večer nije donijela neke značajne promjene, i dalje je velika gužva, a kolone su kilometarske te se protežu gotovo do Krškog.

- Bregana je tranzitni granični prijelaz i više od 80 posto putnika su u tranzitu - rekla Juraić te dodala da su svi tehnički i ljudski resursi u pogonu, a očekuje da će se ovakva gužva smanjiti, ali ne očekuju da će uskoro stati.