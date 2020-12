U 12 sati i 19 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su razoran potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 6.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VIII-IX stupnja EMS ljestvice.

POGLEDAJTE VIDEO: Rekonstruirali širenje potresa

Prva informacija bila je da je udar iznosio 6,4 stupnja po Richteru, a to je zabilježio i talijanski Nacionalni institut za geofiziku i seizmologiju. Uspjeli su rekonstruirati njegovo širenje, ne samo na Hrvatsku i susjedne zemlje već i kako se to prenijelo preko Jadrana do Apeninskog poluotoka. Plave i crvene linije pokazuju uzdizanje i slijeganje zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO: Uživo iz Petrinje