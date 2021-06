- Gospođe, gospođe, kako ste došli do plaže? Pješke?

- Ja sam novinarka, znate li hrvatske zakone? Želite li završiti u medijima?

- Ajde stavite me u medije, ajde stavite me! Ali prvo odite u katastar pa pogledajte da je to moja plaža privatna. Jedna crta nema pomorskog dobra. Makni mi se s plaže, je*at ću ti majku! Stavi me u medije! Aj stavi me u medije! Je*o ti Bog mater! Stavi me u medije, je*o ti pas majku u pi*ku!

"Vlasnik plaže"

Ovako je tekao jučerašnji snimljeni razgovor na otoku Drveniku Velom. S jedne strane telefona bio je gospodin koji se predstavio kao "vlasnik plaže", a s druge, na njegovu nesreću, Tonka Alujević, splitska spisateljica, umjetnica i novinarka. Čovjek je verbalno zasvojatao plažu, pomorsko dobro koje po sili zakona nikome ne pripada i pokušao ju potjerati psovkama i pozivima policiji. Nije završilo u njegovu korist. Kako doznajemo, osoba koja je zvala policiju, posjeduje zemljište i kuću iznad plaže.

- Prijateljica i ja smo se tamo došle okupati, bio mi je slobodan dan. Vozili smo se nasumce po otoku, na javnom putu, parkirali sa strane, ne na njegovoj parceli. Osim toga, ta plaža se nalazi na turističkoj ponudi Drvenika, nema ni bovi ni pontona. Tri sata smo tamo bili, tražili smo mir - počinje Tonka.

- Zatim su se pojavile neke Čehinje i htjele nas potjerati. Nisam htjela komunicirati s njima, a jedna od njih je došla i udarila me mobitelom u glavu. Rekla mi je da se maknem i vikala da je ovo privatna plaža. Prijateljica je htjela reagirati, ali rekla sam joj da samo snima. Na to je Čehinja zvala njega i vidjeli ste što je bilo dalje - prepričava nam Tonka.

Dolazak policije

Zatim je uslijedio snimljeni razgovor kojeg smo citirali na početku teksta. A nakon toga, evo i policije.

- Ja sam jedva čekala da dođu, znam zakone. Policija je došla. Nije mi bilo ugodno. Policajka je rekla da su morali povući brod sa Šolte da dođu. Pokazala sam im video. Kad je pogledala, sablaznila se i odmah je ispred mene nazvala prijavitelja te mu rekla da je zaradio prijavu za kršenje javnog reda i mira, kao i za prijetnje. Prijateljica je još morala ići dati izjavu na trogirsku policiju i potvrditi da smo im svojevoljno dali video. Nevjerojatno nešto. Troškove za tu intervenciju plaćamo mi, a ne onaj koji zove. Izgubili su ljude taj dan zbog ničega. Nakon nas su došli neki Drnišani, a te Čehinje su izletjele i počele vikati i na njih da se maknu - prepričala nam je Tonka Alujević.

"Ne znam je li to moj zvuk"

Pronašli smo tu plažu na katastru, kao i susjednu parcelu s vilom koja se, prema oglasu, iznajmljuje po cijeni od 300 do 750 eura po noćenju. Na slikama na oglasu je istaknuta i sporna plaža. Prema katastru, parcela na kojoj je vila upisana je na stanovitog Tomislava Meštrovića. Nazvali smo i njega. Bio je, blago rečeno, iznenađen, ali potvrdio nam je da je došlo do incidenta i da je pozvao policiju.

- Nisam se svađao s njima, ne znam zašto me zovete. Zvao sam policiju jer su prelazile preko posjeda, to je moja parcela. Kako znam da su prelazile? Vidio sam slike - kaže nam Meštrović.

Pitamo ga zna li da je plaža pomorsko dobro i smatra li da je smije svojatati.

- Ne smatram ništa - odgovara.

Obavještavamo ga da je telefonski razgovor u kojemu se čuju psovke i tjeranja s "privatne plaže" snimljen i da ga imamo u posjedu. Ponudili smo i da mu ga pošaljemo. Pitamo ga je li on bio s druge strane linije.

- Ne bih davao nikakve izjave, ne znam zašto me zovete. Ne znam je li to moj zvuk. Ne znam kakav poziv. Ne razumijem uopće o čemu pričate - kazao je Meštrović i poklopio slušalicu.

Nema vlasništva

U međuvremenu, čuli smo se sa sugovornikom iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji nam je rezolutno potvrdio da ama baš nitko nema pravo svojatati pomorsko dobro.

- Plaža je po zakonu pomorsko dobro. Nema šanse da je itko uzme, sve što je šest metara od crte vode prema kopnu je pomorsko dobro i ono je opće dobro. To nije čak ni javno dobro, tu nema vlasništva. I upravo zbog toga, nitko se ne može upisati u zemljišne knjige kao vlasnik. Nema šanse da itko zapojasa i ne da pristup pomorskom dobru - kažu nam iz Ministarstva.

Javili smo se i trogirskoj policiji i zamolili ih detalje jučerašnje intervencije. Njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.