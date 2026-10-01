Pogledajte Loto 6 rezultate

U 79. kolu Lota 6 u četvrtak nije pogođen jackpot, kao ni dobitak 5+1.

Izvučeni su brojevi 2, 17, 29, 34, 37 i 44, dok je Loto 6 donio dobitak od 1.745,91 eura za tri igrača s pogođenih pet brojeva.

U sljedećem kolu jackpot iznosi 220.000 eura, dok je za dobitak 5+1 predviđeno 7000 eura.