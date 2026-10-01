Obavijesti

News

Komentari 0
JACKPOT NA ČEKANJU

Pogledajte Loto 6 rezultate

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte Loto 6 rezultate
Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Izvučeni su brojevi 2, 17, 29, 34, 37 i 44, dok je Loto 6 donio dobitak od 1.745,91 eura za tri igrača s pogođenih pet brojeva.

U 79. kolu Lota 6 u četvrtak nije pogođen jackpot, kao ni dobitak 5+1.

Izvučeni su brojevi 2, 17, 29, 34, 37 i 44, dok je Loto 6 donio dobitak od 1.745,91 eura za tri igrača s pogođenih pet brojeva.

U sljedećem kolu jackpot iznosi 220.000 eura, dok je za dobitak 5+1 predviđeno 7000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Zapalili škole i vozilo vatrogasaca, ravnatelja polili benzinom! Kaos u Francuskoj
ESKALIRALI PROSVJEDI UČENIKA

VIDEO Zapalili škole i vozilo vatrogasaca, ravnatelja polili benzinom! Kaos u Francuskoj

U Marseilleu je i napadnut ravnatelj, osim što su ga polijevali benzinom delikventi su ga i pretukli.
Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'
TREBAO JE BITI PRSTEN

Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'

Dejan Momirov (83) iz Srbije kao student je kraj Makarske izronio biser. Periske tad nisu bile zaštićene. Zbog tužne sudbine biser je završio u ladici i zaboravio je na njega. Sve dok nije vidio emisiju o ugrozi periski...
Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'
POGLEDAJTE CIFRE

Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'

Primjerice, za policijskog službenika granične policije s 20 godina staža u Zagrebu posljednje povećanje znači 11,17 eura veću neto plaću - kažu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026