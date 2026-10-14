Pogledajte Loto 7 rezultate

U 82. kolu Hrvatske Lutrije - Loto 7, održanom 14. listopada 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 2, 3, 5, 7, 15, 24, 26, a dodatni broj je bio 28. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je 282570.



U ovom kolu nije bilo dobitnika sa sedam pogodaka (7) niti sa šest pogodaka i dodatnim brojem (6+1). Najveći dobitak ostvaren je s kombinacijom šest pogodaka (6), gdje su dva dobitnika osvojila po 4.477,92 eura.

Za kombinaciju pet pogodaka i dodatnog broja (5+1) bilo je 18 dobitnika, a svaki je osvojio 114,82 eura. Pet pogodaka (5) pogodilo je 177 igrača, koji su osvojili po 38,92 eura.



Za četiri pogotka i dodatni broj (4+1) bilo je 276 dobitnika s dobitkom od 7,49 eura, dok su četiri pogotka (4) donijela 2.713 dobitnika po 3,56 eura.



Očekivani jackpot u 83. kolu iznosi čak 1.000.000 eura.