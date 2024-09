Pogledajte na meteorološkoj karti što nam stiže u idućih 7 dana: 'Pa ovo je ubojica ljeta'

Vrijeme danas bit će pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno te i dalje vruće, tvrde meteorolozi DHMZ-a. Mjestimice će biti umjerene naoblake, lokalno i pljuskova praćenih grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj, gdje mogu biti i jače izraženi. Vjetar većinom slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do

Već sutra nas očekuje postupno naoblačenje s jugozapada, od sredine dana ponajprije na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. Lokalno su vrlo vjerojatni i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, a moguće je i nevrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, zatim u noći na petak i u Dalmaciji. Najviše sunčanog vremena na istoku zemlje gdje će se barem do večeri zadržati i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna većinom između 27 i 31, na istoku i do 33 °C.

Upaljen je meteoalarm za sutra za Rijeku i okolicu. Očekuje se lokalno obilnija oborina. Količina oborine > 50 mm.

Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika, piše DHMZ.

Što nas očekuje u nadolazećem tjednu?

Istramet je objavio karte za iduću srijedu na kojima se vidi velika količina oborina za cijelu Hrvatsku.

- Summerkiller jutros na kartama za 7 dana - napisali su na društvenim mrežama.

I stranica weather.com objavila je prognozu po hrvatskim gradovima u idućih sedam dana. Za zagrebačko područje očekuje se znatnije pogoršanje u ponedjeljak, s blagim padom temperatura u idućih par dana. Upalio se i meteoalarm te upozorenje za grmljavinsku oluju te moguće izraženije pljuskove i grmljavinu.

U Splitu ljeto još nije gotovo, kupači ne trebaju brinuti do idućeg ponedjeljka. Tada nastupa pljusak, oluja i nešto niža temperatura od one na koju smo navikli ovih dana.

U Dubrovniku je sunčano još dana i sutra, a u petak se očekuje kratkotrajni pljusak s ponovnim poboljšanjem za vikend. Kao i u ostalim gradovima, od ponedjljka jaka kiša i grmljavina...

Osijek se danas prži na visokih 36 stupnja Celzijusa. Slična temperatura bit će i sutra, a tek od ponedjeljka pogoršanje i temperatura pada za deset stupnjeva...

U Rijeci već sutra pogoršanje koje će se nastaviti duž cijelog tjedna.