CRVENI ALARM
Pogledajte nevrijeme koje je pogodilo Istru: Palo dvostruko više kiše od mjesečnog prosjeka
ISTRA Ovu noć je veći dio Istre pogodilo najavljeno nevrijeme. U gradu Umagu palo je čak 135 mm kiše, ali lokalno brojke premašuju i 150 mm, što je dvostruko više od očekivanog mjesečnog prosjeka. Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako je Županijski centar 112 Pazin zaprimio više desetaka dojava građana o poplavljenim objektima i ulicama u Umagu.
Više o nevremenu i prognozi čitajte OVDJE