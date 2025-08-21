Obavijesti

News

CRVENI ALARM

Pogledajte nevrijeme koje je pogodilo Istru: Palo dvostruko više kiše od mjesečnog prosjeka

ISTRA Ovu noć je veći dio Istre pogodilo najavljeno nevrijeme. U gradu Umagu palo je čak 135 mm kiše, ali lokalno brojke premašuju i 150 mm, što je dvostruko više od očekivanog mjesečnog prosjeka. Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako je Županijski centar 112 Pazin zaprimio više desetaka dojava građana o poplavljenim objektima i ulicama u Umagu.

Nevrijeme u Istri
Video: čitatelj/24sata

Više o nevremenu i prognozi čitajte OVDJE

NAJVAŽNIJE VIJESTI:

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Horvatinčić uživa na Pelješcu, slavonski stočari idu u prosvjed

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti srijede: Tomo Horvatinčić na Pelješcu uživa u blagodatima uvjetnog otpusta iz zatvora. "Viđen je s društvom u restoranu"... Donald Trump se nada da će Vladimir Putin biti dobar i da će ići prema završetku rata, izjavio je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov. Slavonski stočari najavljuju prosvjed i blokadu u Vukovaru. Dvoje djece teško ozlijeđeno na Viru nakon pada s el. romobila. Tri ugriza poskoka u četiri dana u Istri! Jedno dijete zbog ugriza završilo na respiratoru... SDP sprema kadrovske promjene. Nicole Kidman pohvalila se fotkama iz Hrvatske. Hajdukov Duje Slatina (16) seli u Inter, Dinamo ima novi statut...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Horvatinčić uživa na Pelješcu, slavonski stočari idu u prosvjed
Video: 24sata/Video
PRIVUĆI ĆE VAM PAŽNJU

VIDEO Na 12 lokacija u Zagrebu postavljene su neobične instalacije projekta Okolo

ZAGREB - Na 12 lokacija moguće je vidjeti street art, svjetlosne, zvukovne, fotografske, zelene, skulpturalne i interaktivne instalacije. Skrovište u deblu, hodač po žici, ali na zidu, razne minijature... Nesvakidašnja su umjetnost koju je moguće vidjeti do kraja kolovoza. Okolo je umjetnički projekt koji traje već sedam godina.

Zagreb: Obilazak umjetničkih instalacija u sklopu projekta Okolo
Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kako je došlo do velikog pada u noćenjima u apartmanima

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. 300.000 noćenja manje u apartmanima nego u srpnju prošle godine, hoteli ulagali u smještaj i bilježe rast. Putin želi susret sa Zelenskim nasamo. Kaos u Srbiji ne jenjava. Turudić traži da se ispita rad DORH-a u Splitu. Austrijanci šalju kazne nakon Thompsonova koncerta. Donosimo kartu svih opasnih azbestnih točaka u Hrvatskoj.

Gledajte '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata Video
RADOVI U TIJEKU

VIDEO Na Kranjči samo radnici i materijali, sport je uspomena! Pogledajte kako sada izgleda

ZAGREB - Radovi na renovaciji stadiona u Kranjčevićevoj ulici uhvatili su veliki zamah. U tijeku je postavljanje temelja za nove tribine, a radove ne sprječavaju ni visoke ljetne temperature u Zagrebu. Radovi su počeli krajem travnja

Zagreb: Radovi na izgradnji novog stadiona u Kranjčevićevoj
Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Ovo je trenutak u kojem gliser udara u rivu u Rovinju! Ljudi se hvatali za glavu

ROVINJ Nakon što se sudario s drugom brodicom, gliser se u punoj brzini zabio u rovinjsku rivu. - Očevidac, ujedno dojavitelj rekao je kako su od siline sudara iz jedne od brodica svi ljudi pali u more te su odmah potom izvučeni na drugu brodicu, koja je također sudjelovala u nesreći, nakon čega su prevezeni na obalu - rekli su iz Ministarstva mora prometa i infrastrukture o nesreći. Istarska policija objavila je kako je šestero ljudi ozlijeđeno.

Ekskluzivna snimka kako se gliser u punoj brzini zabija u rivu
Video: čitatelj/24sata

