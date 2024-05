Pogledajte nevrijeme koje stiže! DHMZ dodao još jednu regiju u žuti alarm. Moguća je i jača tuča

Veliki oblaci nadvili su se nad sjevernom Hrvatskom, okolicom Zagreba te u karlovačkoj i gospićkoj regiji. Vidi se to i na stranici rain-alarm.hr. Kako je ranije objavio DHMZ, upravo su za te regije označili žuti alarm i moguće grmljavinsko nevrijeme s bujičnim poplavama i tučom. Naknadno je žuti alarm označen i za osječku regiju gdje je također moguća tuča.

Foto: rainalarm

Hrvatska danas

Djelomice sunčano i nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, ponajprije u unutrašnjosti mjestimična kiša te pljuskovi s grmljavinom, lokalno čak izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni i zapadni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

U prvom dijelu dana promjenljiva naoblaka, lokalno i kiša. Zatim sunčanije, no uz jači razvoj oblaka pljuskovi s grmljavinom najizgledniji su u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni, do sredine dana na sjevernom dijelu bura, podno Velebita ponegdje i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna između 20 i 25 °C.