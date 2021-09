Grupa fanatika upala je u petak u osnovnu školu u Krapinskim Toplicama, ogorčeni što djeca moraju nositi maske.

Ranijih dana pred tom školom je prosvjedovao roditelj učenika osmog razreda koji ne želi nositi masku pa ga ne puštaju u školu.

Antimaskera je bilo tridesetak, vrijeđali su ravnatelja Samsona Štihobara.

Jedan je, tvrdi ravnatelj, nasrnuo na njega.

Spremačica je branila učenicu, sad je u bolnici

- Jučer se, iz nekakvog mirnog prosvjeda roditelja koji su organizirali ovu skupinu ljudi, odjednom stvorio stampedo i doslovno nasilni ulazak u školu. Tome su nažalost nazočili i naši najosjetljivi, oni koje želimo zaštitti od ovakovog govora mržnje. Nasilno su ušli u školu, doslovno su provalili. Stampedo ljudi, mnoštvo ružnih riječi, mnoštvo nasilničkih poruka, vrijeđanja, verbalnog nasilja na čemu su stradali i neki moji djelatnici dok su štitili učenike. Dio učenika koji je izašao iz škole je nažalost plačući otišao kući, a dio učenika koji je taman dolazio na nastavu na ovaj način su spriječili ulazak djeci u školu - ispričao nam je ravnatelj Samson Štibohar.

U cijeloj strci nastradala je školska spremačica koja se, braneći jednu učenicu, poskliznula i pala, a nakon toga je zbog vrijeđanja i verbalnih napada doživila šok i završila u bolnici. Spremačica se sada oporavlja kod kuće, a ravnatelj kaže kako se psihički i dalje ne osjeća dobro i kako je danas ponovo zatražila liječničku pomoć.

Djeca su bila prestravljena i plakala su.

Liječničku pomoć zatražila je i druga spremačica kojoj je također nakon svega pozlilo.

Ravnatelj je ranio govorio i kako velik broj prosvjednika uopće nisu roditelji djece koja pohađaju ovu školu.

Dvoje roditelja od početka samog tjedna ovdje prosvjeduju ispred škole, odbijaju bilo kakav dijalog, pozivaju se na Ustav i jedan odbija pustiti svoje dijete u školu jer bi morao staviti masku - rekao nam je ravnatelj osnovne škole u Krapinskim Toplicama.

Ravnatelj kaže kako je razrednica upozorila roditelja kako u slučaju da dijete ne može nositi masku može ishodovati ispričnicu od liječnika, ali roditelj to nije učinio jer kaže da je njegovo dijete zdravo i on jednostavno ne želi da ono nosi masku.

Ravnatelj kaže kako je ministarstvo podržalo školu i pružilo je psihološku pomoć djeci i učiteljima, a u ponedjeljak je najavljen i dolazak ministra Fuchsa u školu.

O incidentu je pričao i ministar Fuchs. Bio je ogorčen.

- Takve svinjarije im više neće proći! Ovakav upad u školu se može tretirati kao da je netko upao u policijsku stanicu. Tako nasilno upadati u školu, među djecu. To je nedopustivo. Svako dijete mora ići u osnovnu školu, to je zakonska obveza, a roditelji koji ne puste djecu u osnovnu školu podliježu sankcijama. Prema tome, to će se desiti u svakom od narednih slučajeva. Roditelju će se u konačnici i oduzeti dijete u koliko bude inzistirao na takvom ponašanju - rekao je Radovan Fuchs.

Sad će imati zaštitare

Škola je nakon svega sa županom Željkom Kolarom dogovorila da će angažirati zaštitarsku službu, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja objavili su kako u školu šalju psihološki tim.