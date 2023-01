Pogledajte snimku: 'Zatrpao nas je snijeg kod Krapine. Ljudi su sami micali drvo koje je palo'

Zbog nagle promjene vremena ponovno je zahladilo i zasniježilo, ceste u Žutnici kod Krapine su u ponedjeljak ujutro bile zatrpane snijegom. DHMZ je od ponedjeljka prognozirao snijeg u više regija. Izdana su i brojna upozorenja te su meteoalarmi na snazi gotovo za cijelu Hrvatsku, osim za istočni dio. Snijegom su zametene i autoceste pa HAK poziva vozače da budu oprezni.

Javio nam se čitatelj koji je zapeo u snijegu kod Krapine.

- Snijeg je krenuo od Lepoglave do Krapine, koliko mi se čini počelo je padati danas ujutro. Jako puno snijega je napadalo, vozili smo se u kolonama dok nismo stali jer je palo drvo na cestu. U Krapini više nema snijega, a to je doslovno kilometar razlike. Zvali su i vatrogasce da se riješi drvo na cesti do kraja, a ralica još nije ni prošla - ispričao je čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Snijeg kod Krapine

'Sami su micali drvo s ceste'

- U Žutnici su od snijega zatrpane ceste. Drvo koje je palo i prepriječilo put radnicima morali je nekoliko ljudi maknuti da se oslobodi put. Nakon 20ak minuta su uspjeli i svi smo nastavili dalje - nadodao je.

Susnježice i snijega lokalno će u prvom dijelu dana biti i u nizinama središnje Hrvatske. Oborina će mjestimice biti obilna. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a popodne će okrenuti na jugozapadni, prenosi DHMZ.

Iz JVP Krapina potvrdili su nam da su vatrogasci na terenu u Žutnici, na prometnice su pala tri drva te oni saniraju problem.

- Dečki su još vani, tri drva su pala. Promet nije zatvoren već se povremeno pušta, s njima su tamo HEP i policija - kažu iz postrojbe.

