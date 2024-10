Pogledajte što dolazi krajem tjedna. Ne izgleda baš dobro

Na fotografiji prognostičkog modela koju je objavio meteo portal Istramet vidi se da kraj tjedna, vikend i početak novog tjedna donose veliku količinu oborina, ali zapadnije od naših krajeva. No u susjedstvu bi moglo biti velikih problema s obilnom kišom i bujičnim poplavama.

Foto: Istramet

Ovo je fotografija prognostičkog modela za nedjelju 27. listopada i na njoj se vidi kako će glavnina padalina žestoko pogoditi naše susjede Austrijance, Slovence te sjever Italije.

Foto: Istramet

Hrvatska sutra

Promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom. Na istoku zemlje i u Dalmaciji češća sunčana razdoblja i većinom bez oborine. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, drugdje sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna od 16 do 20, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 24 °C, objavio je DHMZ.

Foto: DHMZ