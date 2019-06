'Pogledajte taj kamp migranata u BiH, nema ni žena ni djece...'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je Grabovac, operativno mjesto za koordinaciju rada policijskih snaga u zaštiti vanjske granice prema Bosni i Hercegovini.

- Ovdje ste mogli vidjeti izdvojeno mjesto hrvatske policije koje je u funkciji zaštite hrvatske granice. Koordinirali smo više rodova hrvatske policije, koristimo i specijalnu i interventnu policiju, kriminalističku također, svi oni djeluju u sinergiji i radimo na sprječavanju ilegalnog ulaska na hrvatski teritorij - rekao je ministar Božinović i dodao:

- Uz pomoć Europske unije uspostavili smo ovaj prostor, uz Topusko, Rakovicu i prema Donjem Lapcu. Uz stopostotno financiranje EU smjestili smo policiju uz granicu, naši policajci imaju vrhunske uvjete smještaja i prehrane i mogu djelovati brzo. Mogu reći da je hrvatska policija jedna od najsposobnijih i najbolje opremljenih policija koja štiti najdulju kopnenu vanjsku granicu Europske unije. Za smještan i prehranu policajaca od EU dobivamo dva milijuna eura godišnje - rekao je ministar.

Posjet Grabovcu operativnom mjestu za koordinaciju rada policijskih snaga u zaštiti vanjske granice 🇪🇺 prema Bosni i Hercegovini. Granicu nadziru dodatne👮snage koje raspolažu brojnom tehnički superiornom opremom. 🇭🇷 će zaštititi svoju i europsku granicu i neće postati hot spot. Objavljuje Davor Božinović u Petak, 21. lipnja 2019.

- Ovo je vrlo zahtjevan teren za pokrivati, sve je to gusta šuma i za takve uvjete treba nam najbolja oprema i najsposobniji policajci. Ove godine uhitili smo oko 380 krijumčara, svi će odgovarati pred hrvatskim sudovima. Sigurnost je ovdje na jednoj od najviših razina u Europi - rekao je Davor Božinović.

- Iz dana u dan tehnički jačamo hrvatsku granicu, dobit ćemo i novu opremu što je potrebno kako bismo održali taj nivo. U dvije godine ukupno smo povukli oko milijardu kuna iz europskih fondova. Čim završi jedan natječaj, idemo u pregovore i tražimo sredstva iz EU za dodatne projekte. Naravno, radimo u koordinaciji i s drugim institucijama u Hrvatskoj. Radimo stručno i uz motivirane ljude koji vode policijski sustav i siguran sam da građanima Hrvatske možemo poručiti da su sigurni - rekao je ministar Božinović, koji je prokomentirao i kamp Vučjak u blizini Bihaća, na samoj granici s Hrvatskoj.

- To je odluka njihovih vlasti, smjestili su ih na prostoru koji šalje samo jednu poruku, a to je 'idite prema Hrvatskoj'. Kad bi oni ušli u Hrvatsku, veći dio njih bi ostao, jer ih u Europi nitko ne bi primio. Mi smo uvijek za pomoć izbjeglicama, ljudima u stvarnoj potrebi. Ali kao što ste mogli vidjeti po slikama iz kampa u BiH, nema ni žena ni djece ni obitelji, to su sve mladi muškarci u najboljim godinama koji kažu da žele u zapadnu Europu raditi. Dok Europa ne kaže da mogu doći kod njih raditi, Hrvatska si neće dopustiti da postane 'hot-spot' niti ćemo dopustiti ilegalne prelaske granice. Mi smo toga svjesni, ali imamo dovoljni ljudi, dovoljno tehnike, mobilni smo i možemo odgovoriti na svaki izazov - rekao je ministar Božinović.