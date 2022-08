Pogledajte plaće u nadzornom odboru INE. To su ljudi koji su zaduženi prepoznati muljažu!

Nadzorni odbor ne dobiva pojedinačne ugovore na stol, nego poslovanje prati kroz izvješća Uprave i revizije, a s obzirom na to da je Ina potpisala ugovor sa spomenutom tvrtkom u listopadu 2021., a ja razriješen početkom prosinca 2021., prve izvještaje je dobio sastav NO-a koji me naslijedio, izjavio je Damir Vanđelić, koji je bio predsjednik Nadzornog odbora Ine do kraja prošle godine kada ga je na tom mjestu zamijenio Davor Filipović, sadašnji ministar gospodarstva.

Ministar je pak istaknuo da je na toj funkciji proveo nešto više od četiri mjeseca.



- Sporni ugovor s poduzećem OMS potpisan je dva mjeseca prije nego što sam bio imenovan u NO Ine, a sve ovo što se događalo, događalo se negdje od sredine 2020. Poznato je tko je u tom razdoblju bio predsjednik i članovi NO-a, kao i predsjednik i članovi Uprave Ine. Nisam podržao usvajanje zapisnika sa sjednice NO-a gdje su se usvajali planovi poslovanja Ine za 2022. jer nisam sudjelovao u tim odlukama - poručio je Filipović.



Naime, u akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija uhićeno je petero osumnjičenih zbog malverzacija s prirodnim plinom kojim raspolaže Ina, a koji je prodavan po ispod tržišne cijene, čime šteta za tu energetsku kompaniju navodno premašuje milijardu kuna.





Rad kompanije pod budnim okom treba držati upravo Nadzorni odbor, koji za svoj rad dobivaju visoke naknade, posebice u Ini te je upravo zbog toga skandalozno da nitko nije primijetio krađu od oko milijardu kuna. Izvlačenje novca iz naftne kompanije krenulo je u lipnju 2020. kada su sklopljeni za Inu nepovoljni poslovi.

Nadzorni odbor tad je imao devet članova, a na čelu je bio Damir Vanđelić. Uz njega, sjedili su Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, odvjetnik Damir Mikuljan i Jasna Pipunić koja je predstavnica radnika. Inače, od devete članova Nadzornog odbora Ine četvero su hrvatski predstavnici, a ostalih pet postavlja MOL, kojim upravljaju Mađari.





Hrvatski članovi Nadzornog odbora, prema pravilniku, dobivaju naknadu, koja iznosi dvije prosječne neto plaće radnika Ine isplaćene u prethodnom mjesecu. Naknada predsjedniku iznosi tri prosječne plaće. Dok mađarski članovi ne primaju naknadu već im je to dio posla koji već obavljaju unutar MOL grupacije.





No zato hrvatski predstavnici za taj posao dobivaju pozamašne iznose. Tako je Damir Vanđelić 2020. zaradio 480.000 kuna bruto, Luka Burilović je dobio 332.000 kuna bruto kao i Jasna Pipunić. A sadašnji čelnik Nadzornog odbora te ujedno čelnik Suda časti HDZ-a Damir Mikuljan dobio je oko 324.000 kuna bruto.

Što se tiče 2021., tad je došlo do promjena u Nadzornom odboru iz kojeg su izašli Vanđelić i Burilović, a umjesto njih su ušli odvjetnik Branimir Škurla i sadašnji ministar gospodarstva Davor Filipović, koji je prestao biti članom Nadzornog odbora u travnju ove godine. To su ljudi koji bi trebali kontrolirati i nadzirati rad Ine, a za to, hrvatski članovi, dobiju i do 500.000 kuna godišnje.



Kad govorimo u Upravi Ine, zarada je još i veća, a tamo sjede i tri hrvatska predstavnika: Niko Dalić, suprug bivše ministrice Martine Dalić, Darko Markotić i Barbara Dorić.





Niko Dalić, prema dokumentima Ine, u 2021. zaradio je nešto više od dva milijuna kuna bruto, Markotić oko milijun i 300 tisuća kuna, kao i Dorić. Za primjer, premijer Plenković zarađuje 23.157 kuna, a predsjednik Zoran Milanović oko 26.000 kuna





