Pogledajte unutrašnjost imanja na kojem se skriva(o) Putin: Kič i zlato posvuda po njegovoj želji

Negdje na pola puta između Moskve i Sankt Peterburga, dva grada koja su 'oblikovala' političku karijeru Vladimira Putina, smješteno je mjesto Valdai. Malo je to mjesto, od niti 20.000 ljudi, čija periferija skriva Putinovu strogo čuvanu predsjedničku rezidenciju imena Valdai.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Iz nekog razloga, on obožava sjever Rusije - kazao je za ruski nezavisni medij Proekt jedan visoko rangirani ruski dužnosnik.

Foto: PROEKT.MEDIA

Proekt piše kako je tu 'ljubav' lako objasniti. Tu je Putin zaklonjen od svijeta, rijetko se o toj rezidenciji piše u medijima, službeni sastanci se gotovo nikad tu ne održavaju, a cijeli kompleks 'ograđen' je šumom. Kao stvoren za 'intimne događaje'. S vremena na vrijeme nešto bi ipak 'procurilo' u javnost. Ruski saksofonist Igor Butman kazao je 2008. kako je u toj rezidenciji nastupao za Putina, a istu večer tu je pjevala poznata ruska pjevačica Larisa Dolina.

Pjevala je tu i Natalya Vetlitskaya, a tu je 2009. nastupao i ABBA tribute band kojeg je osnovao Rod Stephen. Putin navodno jako voli ABBU i odlično se zabavio te večeri... Ugostio je u ovoj rezidenciji početkom 2010-ih i pokojnog talijanskog premijera Silvija Berlusconija...

Foto: PROEKT.MEDIA

U tu rezidenciju često stižu i Putinovi prijatelji s 'termina hokeja'. Izgrađeno je zbog toga u blizini i klizalište..

Gradnja rezidencije započela je gotovo odmah nakon Putinova dolaska na vlast i već 2003. godine kuća je bila spremna. Eksterijer se kasnijih godina nije puno mijenjao, ali interijer zato drastično je.

Foto: PROEKT.MEDIA

- Kad je 'preuzimao' kuću ona je bila uređena vrlo moderno, kao nešto high-tech. Predsjedniku se to nije svidjelo. Upitali su ga kako bi on htio da izgleda. "Kao u St. Peterburgu", odgovorio je Putin. Nakon odlaska, svi su počeli razmišljati što je s tim mislio. I odlučili su da to znači da želi uređenje iz Hermitagea - kazao je dobro obaviješten izvor za Proekt.

Foto: PROEKT.MEDIA

Proekt je nabavio i za 24sata ustupio fotografije unutrašnjeg uređenja rezidencije. Fotografije prikazuju Putinov ured, sobe njegovih kćeri koje je dobio u braku s Ljudmilom, spavaću sobu Ljudmile, kao i brojne detalje interijera. Glavna karakteristika: Sve je puno zlata i kiča.

Foto: PROEKT.MEDIA

Nakon razvoda od Ljudmile u Valdai je Putin ubrzo počeo dovoditi Alinu Kabaevu, nekadašnju gimnastičarku, s kojom je Putin u vezi već 15-ak godina. I za nju je tu uskoro sagradio rezidenciju od 1200 kvadrata. Neće je valjda dovoditi u sobu bivše žene...

Foto: PROEKT.MEDIA

Foto: PROEKT.MEDIA

Foto: PROEKT.MEDIA

Par ima, ovisno o izvoru, barem dvoje djece. Proekt piše kako su djeca 'stalno prisutna' na ovom imanju. Kako su djeca maloljetna, više informacija nisu htjeli otkriti.

Naravno, cijeli kompleks se nalazi pod strogim sigurnosnim mjerama, a sam Putin, javili su pojedini ruski mediji, bio je bijesan kad su u javnost procurile fotografije interijera kuće.

Putin do svojeg imanja stiže privatnim vlakom, zbog čega je izgrađena i 'tajna' postaja uz ulaz rezidencije.

- Kad gledate satelitske snimke, vidite novu cestu koja vodi od te stanice do Putinove rezidencije, kao i heliodrom - navodi Proekt.

Foto: PROEKT.MEDIA

Tim Alekseja Navaljnog, zatvorenog vođe ruske opozicije, objavio je i kako je Putin za Alinu i svoju djecu dao sagraditi i veliko igralište. U blizini njihovih rezidencija nalazi se i privatni spa centar. Proekt, koji je na priči surađivao s timom Navaljni, piše kako on sadrži 25-metarski bazen, solarij, saunu, kriokomoru, prostor za tretmane blatom, prostor za masažu...

Foto: PROEKT.MEDIA

A ova rezidencije opet se našla u središtu pažnje medija tijekom propalog puča Jevgenija Prigožina. Putin je, prenijeli su ukrajinski mediji tvrdnje vojno-obavještajne službe, brže-bolje požurio u Valdai, u svoj podzemni bunker, dok je Prigožin marširao prema Moskvi.

Foto: PROEKT.MEDIA

Foto: PROEKT.MEDIA

Navodno je riječ o velikom podzemnom kompleksu i mjestu gdje se Vladimir Putin osjeća sigurno. Uostalom, cijela okolica puna je sličnih rezidencija njegovih najbližih suradnika i kolega...

Peskov je te navode iz Ukrajine o 'Putinovom bijegu' demantirao i kazao je kako Putin radi u Moskvi. Ali kako danas većinu komunikacije obavlja videopozivima, nemoguće je zapravo znati gdje se skriva(o) Putin.

Foto: PROEKT.MEDIA

Nije rezidencija Valdai njegova najraskošnija. Ta titula vjerojatno bi pripala palači na Crnom moru. Nije Valdai ni najsigurnija nekretnina koju Putin posjeduje. Negdje u srcu Sibira Putin navodno posjeduje rezidenciju s ogromnim bunkerom, koji bi ga zaštitio od nuklearnog udara.

Ali Valdai mu je ipak najdraža nekretnina od svih. Prva 'predsjednička'. Gdje je sve počelo...