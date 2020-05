Pogledajte video: Snimka palog aviona netom prije tragedije...

Zrakoplov pakistanske aviokompanije PIA, Airbus A320, s 99 putnika i osam članova posade srušio se u petak u blizini naseljenog područja u pakistanskom gradu Karachiju, objavio je u petak glasnogovornik kompanije. Zasad je jedan putnik preživio.

POGLEDAJTE VIDEO: Pao avion sa 107 ljudi

Televizijske snimke s mjesta nesreće pokazale su crni dim, uništene krovove i ostatke zrakoplova po ulicama kojima se vozila hitne pomoći probijaju kroz mase ljudi, a sada se na YouTubeu pojavila i posljednja snimka aviona prije pada.

Na snimci se vidi kako avion leti nisko iznad stambenih objekata u Karachiju, a svjedoci tvrde da je avion kružio iznad grada i čak tri puta pokušao sletjeti na aerodrom, dok je četvrti pokušaj bio - koban.

Uzrok nesreće tek treba utvrditi. Glasnogovornik PIA-e Arshad Malik rekao je da je pilot rekao kontroli prometa da avion ima "tehničke poteškoće" zbog čega nije mogao pravilno letjeti.

Internetska stranica flightradar24.com pali je zrakoplov identificirala kao 15 godina stari Airbus A320 koji je letio iz sjeveroistočnog grada Lahorea u južni grad Karachi, nekoliko dana nakon što je Pakistan ponovno dopustio komercijalne letove, zaustavljene zbog pandemije koronavirusa.

Pad je preživio najmanje jedan putnik. Riječ je o bankaru koji je razgovarao s dužnosnicima u bolnici, rekao je glasnogovornik provincijskih vlasti Abdur Rashid Channa.

- Bog je bio milostiv - rekao je sretni putnik, stoji u priopćenju vlasti.

Zasad je pronađeno 17 mrtvih tijela. Nema izvještaja o poginulima s područja na koje je avion pao.

- Zrakoplov je prvo udario u telekomunikacijski toranj i zatim pao preko kuća - kazao je svjedok Shakeel Ahmed.

Prema portalu liveatc.net, koji je i ranije objavljivao snimke iz zrakoplova, pilot je kontroli leta rekao da su avionu otkazali motori.

- Vraćamo se, ne rade nam motori - čuje se na snimci koju je objavio taj portal, no njena autentičnost još nije potvrđena.

- Posljednje što smo čuli od pilota je da ima tehničkih problema - rekao je ranije u videoporuci glasnogovornik PIA-e Abdullah H. Khan.

- Prije približavanja smo mu rekli da su obje piste slobodne, no on je odlučio da će napraviti krug. To je veoma tragičan incident.

Dužnosnik zračnog prometa Reutersu je rekao da se čini da zrakoplov nije uspio spustiti kotače prije slijetanja, no da je još prerano govoriti o stvarnom uzroku nesreće koja se dogodila samo nekoliko dana nakon što je Pakistan ponovno dopustio komercijalne letove, zaustavljene zbog pandemije koronavirusa.