Donald Trump: Pauziramo operaciju 'Projekt sloboda'

PAUZIRA PROJEKT

Donald Trump objavio je da pauzira "Projekt Sloboda", američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.

"Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tijekom kampanje protiv Irana te dodatno zbog činjenice da je postignut velik napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje u potpunosti na snazi, Projekt Sloboda (prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac) biti privremeno pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Iz Teherana još nema neposredne reakcije, javlja Reuters. Bijela kuća također nije odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar o postignutom napretku ni o tome koliko će dugo trajati pauza.