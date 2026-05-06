Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države nastoje steći "određenu razinu razumijevanja" o temama o kojima je Iran spreman pregovarati, naglasivši da bi eventualni dogovor u početnoj fazi mogao obuhvatiti samo opća načela
Donald Trump: Pauziramo operaciju 'Projekt sloboda'
Donald Trump objavio je da pauzira "Projekt Sloboda", američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
"Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tijekom kampanje protiv Irana te dodatno zbog činjenice da je postignut velik napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje u potpunosti na snazi, Projekt Sloboda (prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac) biti privremeno pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
Iz Teherana još nema neposredne reakcije, javlja Reuters. Bijela kuća također nije odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar o postignutom napretku ni o tome koliko će dugo trajati pauza.
Rubio o pregovorima: Pokušavamo shvatiti što Iran želi
Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države nastoje steći "određenu razinu razumijevanja" o temama o kojima je Iran spreman pregovarati, naglasivši da bi eventualni dogovor u početnoj fazi mogao obuhvatiti samo opća načela.
"Ne moramo odmah imati detaljno razrađen sporazum, ali moramo imati jasno diplomatsko rješenje koje definira o kojim su temama spremni pregovarati te koliki su opseg i ustupci koje su spremni ponuditi na početku kako bi pregovori imali smisla", rekao je Rubio novinarima.
Dodao je kako Iran "stalno tvrdi da ne želi nuklearno oružje", ali je izrazio sumnju u iskrenost tih tvrdnji.
Optužio je Teheran da poduzima korake tipične za države koje razvijaju nuklearni program, uključujući razvoj projektila dugog dometa i izgradnju podzemnih centrifuga za obogaćivanje urana.
Rubio je zaključio kako Iran sada ima priliku "jasno pokazati" da ne želi posjedovati nuklearno oružje.